“Το Πρωινό” - Πατέρας Καρολάιν: Το συγκινητικό μήνυμα μετά την επιστροφή στις Φιλιππίνες (βίντεο)

Ένα συγκινητικό μήνυμα έστειλε ο Ντέιβιντ Κράουτς στην εκπομπή μετά το ταξίδι του στις Φιλιππίνες. Οι αναμνήσεις από την Καρολάιν στην Αλόννησο και η εγγονή του.



Ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και την Κέλλυ Χεινοπώρου, μετά το ταξίδι του στις Φιλιππίνες, όπου πλέον θα διαμένει μόνιμα μετά την δολοφονία της κόρης του από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Ο κ. Κράουτς έστειλε στην δημοσιογράφο της εκπομπής Κέλλυ Χεινοπώρου ένα συγκινητικό μήνυμα περιγράφοντας τις αναμνήσεις του με την κόρη του στην Αλόννησο. Το σπίτι της οικογένειας στο νησί είναι προς πώληση, ενώ η τελευταία πράξη του δράματος θα γραφτεί σε έναν χρόνο οπότε και θα γίνει η εκταφή της σορού της Καρολάιν.

Στο μήνυμα του ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρει:

«Λυπάμαι πολύ που πρέπει να φύγω από το παλιό μου σπίτι στο όμορφο νησί της Αλοννήσου. Έχει τόσες πολλές υπέροχες αναμνήσεις για εμένα, αναμνήσεις που μπορώ να τις ξαναζήσω στις «ήσυχες» στιγμές μου. Όταν είδα για πρώτη φορά το οικόπεδο που ήταν προς πώληση είπε «θα το πάρω». Ήταν τέλειο, απομονωμένο, αλλά μόνο πέντε λεπτά με τα πόδια από την παλιά Χώρα. Είχε ανεμπόδιστη θέα προς την θάλασσα, πάνω από μια καταπράσινη κοιλάδα, που ήταν αδύνατο να χτιστεί. Είχαμε γείτονες, αλλά όχι πολύ κοντά. Μία τοπική ταβέρνα με απίστευτη θέα, ο ιδιοκτήτης της οποίας έγινε στενός οικογενειακός φίλος. Το κοριτσάκι μου, σε αυτήν την υπέροχη ταβέρνα, έκανε τα πρώτα της βήματα και συναντησε πολύ κόσμο που την λάτρεψε. Όταν μεγάλωσε περπατούσαμε χέρι χέρι μέχρι το χωρίο, ελπίζοντας να συναντήσουμε την Μαρία με το κατσικάκι της. Μου έκανε ερωτήσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις που δεν τελείωναν ποτέ. Περπατώντας προς τα πίσω, περνούσαμε από το νεκροταφείο και η Καρολάιν ήθελε να την σηκώσω ψηλά, ώστε να μπορέσει να δει όλα τα όμορφα λουλούδια. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι μόλις λίγα χρόνια αργότερα η Καρολάιν θα αναπαυόταν εκεί, ενώ εγώ, ο πατέρας της θα θρηνούσα μένοντας με τις αναμνήσεις μου. Αλλά οι αναμνήσεις δεν είναι το μόνο πράγμα που μου άφησε. Μου άφησε την υπέροχη κόρη της, που θα εξασφαλίσω να έχει ότι χρειάζεται στην ζωή της και να μεγαλώσει τιμώντας την μνήμη της μητέρας της».

