“Το Πρωινό” - Δημητρακόπουλος: Η Καϊλή επέλεξε να ζει χωριστά από τον Τζιόρτζι (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, που έχει αποφυλακιστεί με “βραχιολάκι”, τόσο για το παιδί της, όσο και για τις επισκέψεις στο σπίτι της.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Παρασκευή ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για την καταγγελία για βιασμό από τον ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη.

Όπως επεσήμανε, μιλώντας γενικόλογα όπως τόνισε και όχι για την εν λόγω υπόθεση, «στους βιασμούς δεν υπάρχουν μάρτυρες. Η καταγγελία μιας γυναίκας είναι το ισχυρότερο αποδεικτικό μέσο, εάν δε υπάρχει και ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που να την επιβεβαιώνει, τότε θεωρείται ότι είναι «δεμένη» η υπόθεση».

Μάλιστα, με αφορμή δηλώσεις του Σπύρου Μπιμπίλα, που άφησε υπόνοιες σχετικά με το διάστημα των τεσσάρων μηνών που πέρασε από την πρώτη καταγγελία της γυναίκας μέχρι την νεότερη καταγγελία της στην οποία ανέφερε και το όνομα του Αλέξη Γεωργούλη, τόνισε ότι ο ίδιος στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη είχε διαφορετικά μέτρα και σταθμά, καθώς οι καταγγελίες σε βάρος του ηθοποιού, λόγω των οποίων έμεινε προφυλακισμένος για μήνες, αφορούσαν «περιστατικά» που καταγγέλθηκε ότι έγιναν πριν από πολλά χρόνια.

Εν συνεχεία, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ρωτήθηκε για την υπόθεση της Εύας Καϊλή, η οποία αποφυλακίστηκε υπό τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης και της παραμονής εντός της οικίας της.

Όπως είπε, η Εύα Καϊλή περνά τον χρόνο της μαζί με την κόρη της και μάλιστα ανέφερε ότι «η μικρή την πιάνει από το λαιμό και της λέει «μαμά, δεν θα φύγεις πάλι ταξίδι, ε;» - επειδή της είχαν πει ότι ήταν ταξίδι, όταν ήταν προφυλακισμένη - και αφού γη κ. Καϊλή της λέει ότι «αύριο θα είμαστε πάλι μαζί», μόνο τότε κοιμάται;».

Ο κ. Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πως μπορεί να δέχεται στο σπίτι της επισκέψεις από τον οποιονδήποτε εκείνη θελήσει και μάλιστα αυτές έχουν ξεκινήσει, όπως και η επικοινωνία της μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου με τους φίλους της.

Σε ότι αφορά την διαμονή της σε διαφορετικό σπίτι από τον πατέρα του παιδιού της και επί σειρά ετών σύντροφο της, ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι η Εύα Καϊλή επέλεξε να μείνει σε διαφορετικό σπίτι από τον Τζιόρτζι. Θα μπορούσαν υπό όρους, βάσει της ανακριτικής απόφασης, να μένουν στο ίδιο σπίτι, ωστόσο η κ. Καϊλή επέλεξε να μείνει σε άλλο σπίτι, ενώ σημείωσε ότι «μιλάει με τον σύντροφο της στο τηλέφωνο, όμως μόνο για ότι αφορά στο παιδί».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

