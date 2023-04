Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ: “Πάρτι” τίτλου για τους “Πολίτες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Πολίτες» συνέτριψαν τους Λονδρέζους και έγιναν το φαβορί για να διατηρήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή.



Θεωρητικά, ήταν το παιχνίδι της χρονιάς στην Αγγλία. Στην πράξη, η Μάντσεστερ Σίτι μετέτρεψε σε «πάρτι» για τους οπαδούς της στο «Έτιχαντ» το ντέρμπι τίτλου με την Άρσεναλ.

Οι «Πολίτες» συνέτριψαν τους Λονδρέζους με 4-1 και έγιναν το φαβορί για να διατηρήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή, αφού μπορεί να απέχουν ακόμη 2 βαθμούς από τους «Κανονιέρηδες» αλλά έχει και δύο παιχνίδια λιγότερα.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ντε Μπρόινε, που με την κλάση του οδήγησε τη Σίτι σκοράροντας δύο φορές και δίνοντας την ασίστ για το τρίτο γκολ των γηπεδούχων, απέναντι σε μια αποκαρδιωτική Άρσεναλ που απλά βρήκε ένα γκολ στο «λυκόφως» του ντέρμπι, αλλά δέχθηκε άλλο ένα, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Χάαλαντ.

Η Τσέλσι γνώρισε την πέμπτη ήττα επί ημερών Λάμπαρντ στον πάγκο της χάνοντας στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (και) από την Μπρέντφορντ, με 2-0, ενώ η Λίβερπουλ με το «διπλό» (2-1) στην έδρα της Γουέστ Χαμ έφτασε την Τότεναμ στην έκτη θέση.

Πολύ μεγάλη, τέλος, για τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, που επιβλήθηκε στο «Σίτι Γκράουντ» με 3-1 της Μπράιτον και βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 2-0/ (3΄ αυτ. Άντερσεν, 90΄+4 πεν. Νέβες)

Άστον Βίλα-Φούλαμ 1-0 / (21΄ Μινγκς)

Λιντς-Λέστερ 1-1 / (20΄ Σινίστερα - 80΄ Βάρντι)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 3-1 / (45΄+3 αυτ. Γκρος, 69΄ Ντανίλο, 90΄+1 πεν. Γκιμπς-Γουάιτ - 38΄ Μπουονανότε)

Τσέλσι-Μπρέντφορντ 0-2 / (37΄ αυτ. Αθπιλικουέτα, 78΄ Μπεούμο)

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 1-2 / (12΄ Πακετά - 18΄ Χάκπο, 67΄ Μάτιπ)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 4-1 / (7΄, 54΄ Ντε Μπρόινε, 45΄+1 Στόουνς, 90΄+5 Χάαλαντ - 86΄ Χόλντινγκ)