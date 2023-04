Αθλητικά

Madrid Open: Ο Τσιτσιπάς με ανατροπή στον 3ο γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Τιμ και συνεχίζει στην Μαδρίτη.



Στον 3ο γύρο του Madrid Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας, αν και είδε τον Ντομινίκ Τιμ να κερδίζει το πρώτο σετ, απάντησε στα επόμενα δύο sets και χάρη στο σερβίς του επικράτησε με 3-6, 6-1, 7-6(5).

Ο Αυστριακός πήρε το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε στροφές και κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και την πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Σεμπαστιάν Μπάες.

Τα σετ (2-1): 3-6, 6-1, 7-6 (5)

