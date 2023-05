Πολιτική

Βαρουφάκης: νέα σύλληψη για τον ξυλοδαρμό του

Ακόμη μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε για τον ξυλοδαρμό του Γιάνη Βαρουφάκη στα Εξάρχεια.

Συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, που φέρεται να εμπλέκεται με την υπόθεση ξυλοδαρμού του Γιάννη Βαρουφάκη τον Μάρτιο στα Εξάρχεια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 30χρονος ημεδαπός, εμπλεκόμενος στην επίθεση που δέχτηκε ο πολιτικός έξω από εστιατότιο στα Εξάρχεια.

Υπενθυμίζουμε ότι ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 είχε δεχθεί επίθεση το βράδυ της 10ης Μαρτίου 2023, έξω από εστιατόριο στην οδό Βαλτετσίου στα Εξάρχεια.

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο Γιάννης Βαρουφάκης πήγε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διέγνωσαν κάταγμα στη μύρη και του τοποθέτησαν νάρθηκα.

