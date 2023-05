Αθλητικά

Παναθηναϊκός: 29 τα κρούσματα - η απόφαση για την 9η αγωνιστική

Πότε θα διεξαχθεί η 9η αγωνιστική της SuperLeague μετά το αίτημα του Παναθηναϊκού λόγω κορονοϊού.

Μετά το νέο κύκλο μοριακών τεστ (PCR) στα οποία υποβλήθηκαν τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού το Σάββατο (6/5), προέκυψαν άλλα 5 κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 29 εντός του «τριφυλλιού». Τα 3 κρούσματα αφορούν παίκτες της ομάδας (17 συνολικά) και τα 2 μέλη του τεχνικού-ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Η 9η αγωνιστική των play off της Super League, που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή (7/5), αναβλήθηκε, έπειτα από σχετικό αίτημα του Παναθηναϊκού, με βάση το άρθρο 11, παρ. 5 και 6 του ΚΑΠ. Η ημερομηνία διεξαγωγής της 9ης αγωνιστικής και το αν θα επηρεάσει αντίστοιχα και τη μέρα που θα πραγματοποιηθεί η 10η αγωνιστική, θα αποφασιστούν στο έκτακτο Δ.Σ. της Λίγκας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (7/5) στις 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τη Δευτέρα (8/5) στις 21:00 η 9η αγωνιστική των Play Off

Η Super League ανακοίνωσε πως τα τρία παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League θα διεξαχθούν εν τέλει τη Δευτέρα (8/5) στις 21:00, αντί της Κυριακής (7/5), όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Υπενθυμίζεται πως νωρίς το πρωί του Σαββάτου (6/5), ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε 24 – και λίγο αργότερα ακόμα πέντε (5) – κρούσματα κορονοϊού, με τη διοργανώτρια αρχή να προχωρά σε αναβολή των αναμετρήσεων της Κυριακής. Κατά 25 ώρες, όπως εν τέλει αποδείχθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τη Super League:

"Ανακοινώνεται ότι δυνάμει απόφασης του Προέδρου και της Αναπληρώτριας Προέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΑΠ και σε συνέχεια της προ ολίγου απόφασης περί αναβολής των αγώνων της 9ης αγωνιστικής των Stoiximan Playoffs του Πρωταθλήματος ανδρών, οι εν λόγω τρεις (3) αγώνες ορίζονται να διεξαχθούν στα αρχικώς ορισθέντα γήπεδα τη Δευτέρα 8/5/2023 και ώρα 21:00."

