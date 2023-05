Κοινωνία

Γλυκά Νερά: “Η Καρολάιν ήταν ξύπνια όταν την έπνιξε ο Αναγνωστόπουλος” (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος του συζυγοκτόνου για τα νέα στοιχεία στο Εφετείο, το ημερολόγιο του θύματος, τους γονείς του δράστη και την κατάθεση δημοσιογράφου ως μάρτυρα υπεράσπισης.

«Μιλάμε για ομολογημένη πράξη, αλλά και χθες αναδείχθηκαν στοιχεία από τα οποία μπορεί να προκύψει ότι η πράξη έγινε εν βρασμώ ψυχικής ορμής», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, συνήγορος του δολοφόνου της Καρολάιν Κράουτς, μέσα στο σπίτι τους, στα Γλυκά Νερά.

«Ενώ υπήρχε η αίσθηση ότι το θύμα κοιμόταν όταν δέχθηκε το “σφιχταγκάλιασμα” του δράστη, όπως προκύπτει από τους παλμούς της καρδιάς και από το smart watch… ήταν ξύπνια”, ανέφερε ο δικηγόρος, σε διαφορετικό μήκος κύματος απο την κατάθεση του ιατροδικαστή που κατέθεσε χθες ότι η νεαρή μητέρα αιφνισιάστηκε στον ύπνο της,, ενώ στις ερωτήσεις του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου για το θέατρο που έπαιζε επί εβδομάδες απάντησε ότι «η συγκάλυψη και η μη ομολογία από την πρώτη στιγμή, είναι μεταγενέστερα της πράξης. Όταν συνελήφθη, ομολόγησε αυθόρμητα και χωρίς παρουσία δικηγόρου».

Ο συνήγορος του συζυγοκτόνου σημείωσε ότι «το δικαστήριο πρέπει να βρει και το κίνητρο τέλεσης της προμελέτης και τις ακριβείς συνθήκες της ημέρας εκείνης», ενώ επεσήμανε ότι «οι μάρτυρες υπεράσπισης που έχουν προταθεί αφορούν και το οικογενειακό και τον κοινωνικό του βίο, καθώς και τεχνικούς συμβούλους που έχουν οριστεί από τον κατηγορούμενο. Θα καταθέσει και μια γυναίκα δημοσιογράφος με τον οποίο ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος γνωρίζεται από το παρελθόν».

Σε ότι αφορά τα νέα δεδομένα στην δίκη στο Εφετείο, ο κ. Παπαϊωαννίδης είπε ότι «θα καταθέσουν οι γονείς του δράστη, που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ μέχρι τώρα, ενώ θα γίνει ανάγνωση όλου του ημερολογίου της Καρολάιν και όχι αποσπασμάτων, όπως συνέβη στο πρώτο δικαστήριο»

Απαντώντας σε ερωτήσεις είπε «τον έχω δει να «σπάει» αρκετές φορές. Είναι ένας άνθρωπος αρκετά καταπονημένος ψυχολογικά και σίγουρα οι εξελίξεις έχουν τις επιδράσεις τους».

«Προσωπικά δεν έχω δει επιστολή, δεν γνωρίζω αν έχει λάβει οτιδήποτε», είπε για τις φήμες πως ο συζυγοκτόνος είναι δέκτης επιστολών θαυμασμού από γυναίκες.

Ο κ. Παπαϊωαννίδης είπε ακόμη πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος «Θα δώσει Πανελλαδικές Εξετάσεις στις 2 με 12 Ιουνίου. Ήδη έδωσε τις πρώτες εξετάσεις που οφείλει να δώσει ως κρατούμενος, για να έχει δικαίωμα να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί είναι λίγο διαφορετικέ οι διαδικασίες».

Ο πατέρας και η μητέρα της Καρολάιν που βρίσκονται στις Φιλιππίνες, σε δήλωση τους στον ΑΝΤ1, αναφορικά με το αίτημα του καθ’ ομολογία συζυγοκτάνου πιλότου να κληθούν στη δίκη του, απάντησαν ότι δεν πρόκειται να εμφανιστούν καθώς υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας.

«Η Σουζάνα δεν πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα. Δεν είναι σε θέση να αντικρίσει τον δολοφόνο του παιδιού της», είπε ο κ. Κράουτς και συμπλήρωσε, «ο δολοφόνος και ο δικηγόρος του κοροϊδεύουν το δικαστικό σύστημα».

Φίλη Καρολάιν: ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δολοφόνησε την γυναίκα του, δεν την "έχασε"

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», μίλησε φίλη της αδικοχαμένης Καρολάιν, τονίζοντας πως «Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία για μένα γιατί ξαναέζησα τις καταστάσεις εκείνης της ημέρας».

-Συγκεκριμένα είπατε πως είχατε μιλήσει τότε με την Καρολάιν και σας είχε πει ότι είχε μπουχτίσει. Ήθελε να βγει, ένιωθε ότι πνίγεται. Εσείς ξανασυναντήσατε χθες τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, τι συναισθήματα σας προκάλεσε όλη η κατάσταση;

Εγώ στο μυαλό μου είχα μόνο τη φίλη μου. … σε δυο μέρες από σήμερα κλείνει τα δυο χρόνια, έχω δυο χρόνια να τη δω. Το συναίσθημα που είχα μέσα μου ήταν θλίψη. Θλίψη για το χαμό της. Την απώλεια που είναι τεράστια για μένα.

-Πιστεύετε ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έχει χάσει τη γυναίκα του, όπως ακούστηκε;

Την έχει δολοφονήσει, δεν την έχει χάσει.

-Εσείς τι ζητάτε από το Εφετείο;

Δικαιοσύνη. Είναι ένα τραυματικό γεγονός, το οποίο θα το έχω πάντα μέσα μου. Η απώλεια της είναι μεγάλη. Είναι κάτι, το οποίο πάντα θα με συντροφεύει. Είναι να αφύσικο να χάνεις έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα περιμένω ότι θα ανοίξει η πόρτα και θα τη δω. Αν θέτετε πιστέψτε το, μετά από δυο χρόνια. Ακόμα δεν μπορώ να το δεχτώ, δεν μπορώ να δεχτώ την απώλεια της, δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχει φύγει με αυτόν τον βάναυσο τρόπο.

-Είχατε ανεβάσει και μια παράσταση προς τιμήν της πέρσι.

Ήταν μια παράσταση που αποτελείτο από ερασιτέχνες χορευτές δεκατρείς γυναίκες, οι οποίες χορέψανε για έναν σκοπό. Η πρώτη παράσταση ήταν εις μνήμην της Καρολάιν, η δεύτερη παράσταση ήταν εις μνήμην όλων των κοριτσιών που έχουν φύγει μετά την Καρολάιν ολα αυτά τα χρόνια. Θα συνεχίσω να το κανω εις μνήμην της φίλης μου, να διατηρώ τη μνήμη της ζωντανή.

-Η μικρή Ρόξι δεν θα εκπροσωπηθεί στο δικαστήριο.

Θεωρώ ότι η Ρόξι δεν θα ξεχαστεί. Ο τρόπος που έφυγε ήταν βάναυσος. Ξέρεις κάτι, τώρα πιάνεις ευαίσθητη χορδή, η Ρόξι ένα κουτάβι επτά μηνών που κρεμάστηκε. Ο θάνατος ήταν Άργος και βασανιστικός. Εύχομαι να αποδοθεί δικαιοσύνη και για το θάνατο της σκυλίτσας. Να μην ξεχαστεί η Ρόξι.

