Έβρος - ΜΚΟ: 330 μετανάστες έκαναν “απόβαση” σε νησίδα του ποταμού

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΜΚΟ για τους εγκλωβισμένους μετανάστες στον Έβρο.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό με τον απεγκλωβισμό 91 μεταναστών από νησίδα στον Έβρο και με τις ελληνικές δυνάμεις να βρίσκονται υπ' ατμόν, ΜΚΟ κάνει λόγο για 330 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται σε νησίδα στην ίδια περιοχή.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζουν ότι η ενημέρωση που έχουν μέχρι αυτή την ώρα είναι πως πρόκειται για περίπου 70 άτομα.

Οι προσφυγικές ροές στην περιοχή του Έβρου είναι αυξημένες το τελευταίο διάστημα, λόγω της χαμηλής στάθμης των νερών του ποταμού, αλλά και επειδή σύμφωνα με πηγές, Τούρκοι στρατοχωροφύλακες όχι μόνο δεν αποτρέπουν αλλά προωθούν ομάδες μεταναστών και προσφύγων προς την ελληνική πλευρά.

