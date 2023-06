Κόσμος

ΝΑΤΟ - Τουρκία: Νέο “όχι” και όροι για ένταξη της Σουηδίας

Τα μηνύματα της τουρκικής προεδρίας και οι κρίσιμες συναντήσεις ενόψει της Συνόδου των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Η Σουηδία δεν μπορεί να αναμένει η Τουρκία να εγκρίνει την ένταξή της στο NATO ενόψει της συνόδου κορυφής της ατλαντικής συμμαχίας τον επόμενο μήνα, δήλωσε χθες ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τον οποίο η Στοκχόλμη δεν εφαρμόζει πλήρως τη νέα αντιτρομοκρατική της νομοθεσία για να πατάξει τη δράση κούρδων αυτονομιστών που η Άγκυρα χαρακτηρίζει «τρομοκράτες».

Η Άγκυρα «δεν μπορεί να προσεγγίσει θετικά» το αίτημα της Σουηδίας για την εισδοχή της στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού όταν «τρομοκράτες» διαδηλώνουν στους δρόμους της Στοκχόλμης, επέμεινε ο κ. Ερντογάν, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε στη χώρα του από το Αζερμπαϊτζάν.

Η ετήσια σύνοδος κορυφής του NATO θα διεξαχθεί στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, την 11η και τη 12η Ιουλίου.

Η τοποθέτηση του κ. Ερντογάν έγινε μερικές ώρες πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες Σουηδών, Φινλανδών και Νατοϊκών αξιωματούχων με Τούρκους ομολόγους τους στην Άγκυρα. Στη σουηδική πλευρά θα ειπωθεί να μην αναμένει αλλαγή της τουρκικής στάσης ενόψει της συνόδου, ανέφερε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε χθες στις Βρυξέλλες πως στις επαφές στην Άγκυρα «σημειώθηκε κάποια πρόοδος», ότι οι συνομιλίες έγιναν «σε εποικοδομητική ατμόσφαιρα» κι ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε» προκειμένου η επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας να γίνει «το ταχύτερο δυνατόν».

«Φυσικά, δεν είμαι σε θέση να σας δώσω ακριβές χρονοδιάγραμμα ή εγγυήσεις», πρόσθεσε ο Νορβηγός, κρίνοντας πως παραμένει πιθανή η αλλαγή της στάσης της Τουρκίας εγκαίρως, δηλαδή πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας.

