Ίλιον – ομαδικός βιασμός 15χρονου: Ένοχοι οι 8 από τους 12 κατηγορούμενους

Αθώες κρίθηκαν μόνο οι 4 ανήλικες κατηγορούμενες. Δεν αρνήθηκαν την πράξη τους οι καταδικασθέντες, αλλά την απέδωσαν «στο πλαίσιο ερωτικού πειραματισμού».

Της Λίας Κοντοπούλου

Ένοχοι κρίθηκαν οκτώ ανήλικοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 15χρονου στο Ίλιον. Το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, το οποίο συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών, χθες το βράδυ ανακοίνωσε την ετυμηγορία του και επέβαλε ποινή τριών ετών σε περιορισμό με αναστολή σε τρεις εκ των καταδικασθέντων, ενώ στους υπόλοιπους πέντε επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα για αδικήματα όπως βιασμό, αυτουργία σε βιασμό και πορνογραφία.

Παράλληλα, οι δικαστές έκριναν αθώες τέσσερις ανήλικες που είχαν κατηγορηθεί ότι συμμετείχαν στο βιασμό του 15χρονου.

Οι κατηγορούμενοι στο πλαίσιο της ανάκρισης είχαν αποδεχθεί εν μέρει τη σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου, όμως είχαν αρνηθεί ότι διέπραξαν βιασμό και είχαν υποστηρίξει ότι επρόκειτο για σεξουαλικές πράξεις στο πλαίσιο ερωτικού πειραματισμού.

Η δίκη ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης με συνεδριάσεις που συνεχίζονταν και πέραν του ωραρίου, καθώς αυτές τις ημέρες συμπληρώνεται το εξάμηνο όριο προσωρινής κράτησης των ανήλικων κατηγορουμένων.

