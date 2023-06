Life

“The 2Night Show”: Ηλιάκη, Kianna και Μαρίνης οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Ακόμη μια ξεχωριστή βραδιά μας υπόσχονται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι προσκεκλημένοι του στον ΑΝΤ1.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τον Θάνο Μαρίνη.

Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας, και ένας εκ των αγοραστών του «Cash or Trash», περιγράφει την ενδιαφέρουσα επαγγελματική του διαδρομή και τις «βαθιές βουτιές» που χρειάστηκε να κάνει, μέχρι να διαγράψει το προσωπικό του «Success Story».

Γιατί θεωρεί ότι το «επιχειρείν» είναι παρεξηγημένο στην Ελλάδα;

Τι θυμάται από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό reality «Υποψήφιος», που του χάρισε τη νίκη, αλλά και 200.000 ευρώ;

Τέλος, αποκαλύπτει τον επόμενο στόχο του, που είναι να βρεθεί σε μία από τις καρέκλες των επενδυτών του «Dragons’ Den».

Στην παρέα του αποψινού «The 2Night Show», έρχεται και η Μαρία Ηλιάκη.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια μιλάει για όλες τις αλλαγές που έγιναν στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή, τα τελευταία χρόνια.

Για ποιο λόγο «απείχε», συνειδητά, από την τηλεόραση;

Γιατί θεωρεί, ότι έχει χαθεί η «έμπνευση» στα πάνελ των εκπομπών;

Επίσης, μοιράζεται την ιστορία αγάπης με τον σύζυγό της, Στέλιο, τη ζωή τους στην Ελβετία, τη δύσκολη εγκυμοσύνη της, την «αυστηρή» καθημερινότητα της Ζυρίχης, και εξηγεί τους λόγους που αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τέλος, μιλάει για την εκπομπή «ANT1 Flashback» που παρουσιάζει με τον Νικόλα Ράπτη, στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και την Kianna.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια θυμάται τις συμμετοχές της σε τρία τηλεοπτικά Talent Show, τις σπουδές Δημοσιογραφίας που την «ξεκλείδωσαν» και τους δασκάλους της στη Σχολή Υποκριτικής, τον Νίκο Μουτσινά, τη Μαρία Σολωμού και τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, που της «δίδαξαν» να έχει αυτοπεποίθηση.

Ποια «επικίνδυνη» νυχτερινή εμπειρία της, στάθηκε η αφορμή για να αποκτήσει αρκετές Drag Queens, φίλες;

Πώς αντέδρασε όταν έπεσε επί σκηνής στην πρώτη οντισιόν και πώς κατάφερε να την «ανεβάσει» ξαφνικά ο... Μάκης Τριανταφυλλόπουλος;

Τέλος, ερμηνεύει ζωντανά ένα ποτ πουρί των επιτυχιών της.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

