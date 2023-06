Πολιτική

Εκλογές: τα μηνύματα των πολιτικών πριν κλείσουν οι κάλπες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια μηνύματα έστειλαν οι πολιτικοί, αφού άσκησαν τα εκλογικά τους δικαιώματα.

-

Λίγες ώρες μένουν μόνο για να κλείσουν οι κάλπες και οι πολίτες, φαίνεται να "ψήφισαν" παραλία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών που κάνει λόγο για μειωμένη συμμετοχή κατά 8% περίπου από τις πρώτες εκλογές.

Μπορεί κάποιοι να μην έχουν επιλέξει να ασκήσουν τα εκλογικά τους καθήκοντα, δεν ισχύει το ίδιο όμως με τους πολιτικούς, που ως είθιστε έσπευσαν στα εκλογικά κέντρα το πρωί της Κυριακής.

Στο 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς, στο 361ο εκλογικό τμήμα, ψήφισε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον κ. Μητσοτάκη συνόδευσαν τα παιδιά του, Δάφνη και Κωνσταντίνος, ενώ οι ψηφοφόροι τον υποδέχθηκαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Ο ίδιος, φωτογραφήθηκε με τα παιδιά του, τράβηξε selfies με τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε εξερχόμενος: «Σήμερα, τον λόγο τον έχουν οι πολίτες και η Δημοκρατία. Είναι μέρα χαράς και ευθύνης. Ψηφίζουμε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες για να αποκτήσει ο τόπος μία σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση, με ορίζοντα τετραετίας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι πολίτες θα κάνουν το καθήκον τους με ωριμότητα. Θα ψηφίσουν για την προσωπική τους ευημερία, για το καλό το δικό τους, το καλό της οικογένειάς τους. Αλλά, θα ψηφίσουν και για μία πατρίδα σταθερή, η οποία θα προσφέρει συνθήκες ευημερίας και κοινωνικής ισότητας, για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες».

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας αφότου χαιρέτησε τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, μπήκε στο παραβάν για να επιλέξει το ψηφοδέλτιο.

Εξερχόμενος από το εκλογικό τμήμα δήλωσε ότι "Στη σημερινή κρίσιμη αναμέτρηση με την ενισχυμένη αναλογική που δίνει έξτρα μόνους 50 έδρες στο πρώτο κόμμα, κρίνεται η ζωή μας τα επόμενα 4 χρόνια. Κρίνεται αν θα έχουμε ανεξέλγκτη κυβέρνηση ή ισορροπία στο πολιτικό μας σύστημα. Ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ισχυρή κοινωνία." ενώ τόνισε πως "ισχυρή αντιπολίτευση χρειάζεται για να ελέγχει την κυβέρνηση".

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να ασκήσει τα εκλογικά του καθήκοντα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Αρκαλοχώρι, και απηύθυνε μήνυμα:

«Καλώ κάθε δημοκράτη προοδευτικό πολίτη να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, στη νέα του πορεία. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην έχουμε μία ακόμα χαμένη τετραετία στο πολιτικό μας σύστημα, με μία αναποτελεσματική αντιπολίτευση και με μια αλαζονική πελατειακή κυβέρνηση.

Από τη δική μας πλευρά, δεσμεύομαι ότι θα είμαστε η δύναμή τους. Μέσα και έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο, με αγώνες.

Αγκαλιάζοντας τις αγωνίες τους, τις ελπίδες τους, τις ανάγκες τους.

Ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη απόψε, σημαίνει ότι θα υπάρχει ισχυρή, αξιόπιστη, προοδευτική δύναμη απέναντι στη συντήρηση, την αναξιοκρατία και την αδιαφάνεια».

Με... εύτράπελο ψήφισε στην Λαμία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς, όταν μπήκε στο παραβάν, είδε ότι δεν του είχαν δώσει ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ.

Κατά τηνν έξοδό του, δήλωσε: "Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες, σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, είναι η μέρα των εκλογών, μέχρι να κλείσουν οι κάλπες απόψε το βράδυ, πρέπει όλοι να βρισκόμαστε εκεί, για να κάνουμε το ΚΚΕ πιο ισχυρό, να πάει πολύ πιο ψηλά, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει λαϊκή, μαχητική αντιπολίτευση 100% και στη βουλή και στους ερχόμενους λαϊκούς αγώνες".

Ο πρόεδρος της "Ελληνικής Λύσης", Κυριάκος Βελόπουλος, ψήφισε το 637 εκλογικό τμήμα - 1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης και τόνισε στις δηλώσεις του: «Για ακόμη μία φορά επιμένουμε ότι όσοι μπουν στο παραβάν σήμερα πρέπει να σκεφτούν λογικά. Να σκεφτούν ένα λεπτό παραπάνω και να επιλέξουν το δρόμο της λύσεως των προβλημάτων της χώρας και του έθνους. Τους λέμε ότι η μοναδική λύση είναι η Ελληνική Λύση, διότι όλοι οι υπόλοιποι είναι το πρόβλημα.Τους ζητάμε να σκεφτούν ένα λεπτό το μέλλον της Ελλάδας, το μέλλον της πατρίδας, το μέλλον το δικό τους και τότε σίγουρα θα ψηφίσουν Ελληνική Λύση».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της "Πλεύσης Ελευθερίας" άσκησε τα εκλογικά της καθήκοντα στο 111ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας στην περιοχή Γκύζη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε πως «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Είναι η ευκαιρία μας, η στιγμή μας. Η ψήφος είναι η δύναμή μας. Να μην αφήσουμε την ευκαιρία μας, να μην αφήσουμε να περάσουν άλλα τέσσερα χρόνια. Πάμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία με αγάπη και δύναμη», δήλωσε αμέσως μετά η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Στο Παλαιό Φάληρο συνοδευόμενος από την κόρη του Ξένια ψήφισε αυτή ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε: "Όσοι προεξόφλησαν την εξαφάνιση του ΜέΡΑ25 απόψε θα πάρουν την απάντησή τους. Μέχρι να κλείσουν οι κάλπες, 7 η ώρα το απόγευμα, ψήφο-ψήφο φτάνουμε τον στόχο μας. Από αύριο το πρωί θα αγωνιστούμε ακόμα πιο παθιασμένα για την ανασύνταξη της Αριστεράς και για την προστασία ανθρώπων και φύσης από την δεξιά λαίλαπα που έρχεται. Καλημέρα σε όλους".

Ειδήσεις σήμερα:

Wagner - Ρωσία: συμφωνία: Η υποχώρηση Πριγκόζιν, τα ανταλλάγματα και το παρασκήνιο της σύγκρουσης

Θεσσαλονίκη: στο νοσοκομείο παιδί που έπεσε από ποδήλατο (εικόνες)

Εκλογές - Ναύπλιο: ο αγρότης που ψηφίζει με τον γάιδαρο του... “ξαναχτυπά” (εικόνες)