Νοσοκόμα παραδέχθηκε την δολοφονία 7 βρεφών: “Είμαι διαβολικός άνθρωπος”, είπε

«Τα σκότωσα επίτηδες γιατί δεν είμαι αρκετά καλή για να τα φροντίζω», έγραφε ένα χειρόγραφο σημείωμα που εντόπισαν αστυνομικοί όταν έκαναν έρευνα στο σπίτι της μετά τη σύλληψή της.

Ενοχη για τη δολοφονία επτά βρεφών σε μονάδα νεογνών στη Βρετανία, κρίθηκε η 33χρονη νοσοκόμα Λούσι Λέτμπι στην πλέον σοβαρή υπόθεση του είδους στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Η 33χρονη Λέτμπι καταδικάστηκε για τη δολοφονία πέντε νεογέννητων αγοριών και δύο νεογέννητων κοριτσιών στο νοσοκομείο Countess of Chester και για επίθεση σε άλλα νεογέννητα, συχνά ενώ δούλευε νυχτερινές βάρδιες, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2015 και 2016.

Η ποινή της Λέτμπι θα εκδοθεί σε μελλοντική ημερομηνία, ενώ η κατηγορούμενη αρνήθηκε να παραστεί στο δικαστήριο κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας. Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι η Λέτμπι δηλητηρίασε ορισμένα από τα βρέφη θύματά της, χορηγώντας σκόπιμα με ένεση ινσουλίνη και σε άλλα ένεση με αέρα ή ταΐζοντας τα βρέφη εξαναγκαστικά με γάλα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

«Τα σκότωσα επίτηδες γιατί δεν είμαι αρκετά καλή για να τα φροντίζω», έγραφε ένα χειρόγραφο σημείωμα που εντόπισαν αστυνομικοί όταν έκαναν έρευνα στο σπίτι της μετά τη σύλληψή της. «Είμαι ένας φρικτός, διαβολικός άνθρωπος», ανέφερε. «Είμαι διαβολική, εγώ το έκανα αυτό».

«Την Λούσι Λέτμπι την εμπιστεύτηκαν να προστατεύει ευάλωτα βρέφη. Οσοι εργάζονταν μαζί της δεν γνώριζαν ότι ανάμεσά τους βρισκόταν μια δολοφόνος», δήλωσε η Πασκάλ Τζόουνς, δημόσιος κατήγορος από την Εισαγγελία του Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου. «Eκανε ό,τι μπορούσε για να αποκρύψει τα εγκλήματά της, διαφοροποιώντας τους τρόπους με τους οποίους έβλαπτε κατ’ επανάληψη βρέφη που ήταν στη φροντίδα της», συμπλήρωσε η Τζόουνς.

H εφημερίδα Guardian πληροφορήθηκε ότι μια ομάδα 70 ντετέκτιβ εργαζόταν στην αστυνομική έρευνα πολλών εκατομμυρίων λιρών για την Λέτμπι, που ονομάζεται επιχείρηση Hummingbird. Νεογνολόγοι εξέταζαν για λογαριασμό της αστυνομίας τα αρχεία περισσότερων από 4.000 βρεφών που γεννήθηκαν στα δύο νοσοκομεία όπου εργαζόταν μεταξύ 2012 και 2016.

Οσες περιπτώσεις θεωρούνταν ύποπτες, στη συνέχεια διαβιβάζονταν στην Επιχείρηση Hummingbird για περαιτέρω έρευνα.

Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2017, αναμένεται να συνεχιστεί για χρόνια και ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω δίκες. Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει τον αριθμό των ύποπτων υποθέσεων που συνεχίζουν να ερευνώνται, αλλά οι ντετέκτιβ έχουν εγκαινιάσει ένα κέντρο επικοινωνίας-γραμμής βοήθειας της επιχείρησης Hummingbird για να επικοινωνούν οι γονείς εάν διατηρούν αμφιβολίες σχετικά με το τι συνέβη στα μωρά τους.

