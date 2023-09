Κοινωνία

Σχολεία: Πρώτο κουδούνι με... εξαιρέσεις τη Δευτέρα

Ανοίγουν τη Δευτέρα τα σχολεία, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία τους.

Με εξαίρεση την περιφέρεια Θεσσαλίας, οι μαθητές της επικράτειας αύριο, Δευτέρα, θα επιστρέψουν στα σχολεία. Το πρωί θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός, οι μαθητές θα ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το προγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου, θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα αποχωρήσουν. Από την Τρίτη, θα ξεκινήσουν τα μαθήματα κανονικά.

Το υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει στην πρόσληψη 23.211 αναπληρωτών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των κενών στα σχολεία. Αναλυτικότερα, στη Γενική Εκπαίδευση, προσλήφθηκαν 8.746 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια, και 4.898 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια. Επιπλέον, 192 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 προσλήφθηκαν σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων ενώ διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 39 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην Ειδική Αγωγή, προσλήφθηκαν 7.360 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και 1.976 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ωστόσο, υπολογίζουν ότι οι ανάγκες για κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών μπορεί να φτάσει τις 48.000, και για αυτό ζητούν να γίνονται περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών στην πρώτη φάση.

Όσον αφορά στον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της, καθώς και το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024, αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα μέχτι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Μία εβδομάδα μετά, το άνοιγμα των σχολείων της Θεσσαλίας

Μετά από συνεννόηση του υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Πιερρακάκη και του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού, τα μαθήματα στα σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα αρχίσουν με καθυστέρηση μίας εβδομάδας. Η απόφαση πάρθηκε λαμβάνοντας υπ' όψιν τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας Daniel.