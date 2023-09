Κόσμος

Αλβανία - Μπελέρης: απορρίφθηκε το νέο αίτημα για την αποφυλάκισή του

"Φρένο" στην αποφυλάκιση Μπελέρη βάζει ξανά το Αλβανικό Δικαστήριο. Σειρά παραβάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βλέπει στην υπόθεση η Ολομέλεια προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

Ανένδοτο είναι το αλβανικό δικαστήριο που εξετάζει το αίτημα αποφυλάκισης του Φρέντι Μπελέρη. Μετά και τη σημερινή συνεδρίαση, το δικαστήριο δεν επέτρεψε την αποφυλακιση του εκλογμένου δημάρχου Χειμμάρας.

Όπως αναφέρει το ximara.gr o εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας είχε ζητήσει να αντικατασταθεί η προφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους, κάτι που απορρίφθηκε ξανά από το ειδικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς.

Ο Φρέντι Μπελέρης πλέον μετρά πάνω από τέσσερις μήνες στη φυλακή καθώς είχε συλληφθεί στις 12 Μαΐου, δύο ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές, με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων.

Αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των προέδρων των ΔΣΕ στα Τίρανα για την επανεξέταση της προφυλάκισής του

Aντιπροσωπεία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Δ. Βερβεσό και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ι.Π. Μεσολογγίου Χ. Παισιο, παρέστη σήμερα στο δικαστήριο των Τιράνων, όπου συζητήθηκε η εκ νέου επανεξέτασης της προφυλάκισής του του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας Φρ. Μπελέρη.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν και ο Πάτρικ Χένρυ, Πρόεδρος των Ευρωπαίων Δικηγόρων χωρίς σύνορα,πρ Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου των Δικηγόρων Ευρώπης (CCBE) και πρ. πρόεδρος του ΔΣ Λιέγης και ο δικηγόρος Αθηνών Άρης Κατσαλίδας.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας:

"Δελτίο τύπου για τη σύλληψη και τη συνεχιζόμενη κράτηση του εκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη

Α. Παραβίαση του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Στην υπόθεση Μπελέρη έχουμε επανειλημμένες παραβιάσεις του Άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου Νο. 1 που εφαρμόζεται τόσο στις εθνικές όσο και στις τοπικές εκλογές. Πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα στις ελεύθερες εκλογές αποτελεί θεμελιώδη αρχή και είναι ζωτικής σημασίας για τη θέσπιση και τη διατήρηση των θεμελίων μιας πραγματικής δημοκρατίας που διέπεται από το κράτος δικαίου. Το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ.11 παρέχει το δικαίωμα σε έναν πολίτη να είναι υποψήφιος στις εκλογές και, εάν εκλεγεί, να μπορεί να ασκήσει την εντολή του που το δόθηκε.

Στην περίπτωση Μπελέρη το μέτρο της προφυλάκισής του παραβιάζει το δικαίωμα του να ασκήσει τα καθήκοντά ως εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας. Το καθήκον ενός εκλεγμένου αντιπροσώπου είναι να εκπροσωπεί το εκλογικό του σώμα, να εκφράζει τις ανησυχίες των δημοτών και να υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους. Ακόμη περισσότερο, αυτό ισχύει εάν οι κατηγορίες εναντίον αυτού του εκπροσώπου έχουν πολιτική βάση.

Το μέτρο προφυλάκισης που επιβλήθηκε στον Μπελέρη τόσο από το Πρωτοδικείο Αυλώνας όσο και από τα δικαστήρια του ΣΠΑΚ στα Τίρανα είναι εξαιρετικά αυστηρό, αν όχι αυθαίρετο, διότι καταλήγει να εμποδίζει τον Μπελέρη να ασκήσει την εντολή του ως εκλεγμένος δήμαρχος. της Χειμάρρας. Η αλβανική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να εξετάσει λιγότερο αυστηρά μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος του Μπελέρη να ασκεί τα καθήκοντά του ως εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας.

Β. Παραβίαση του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η κράτηση Μπελέρη και η αυθαίρετη άρνηση των αλβανικών δικαστηρίων να του επιτρέψουν να ορκιστεί ως δήμαρχος, να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να ασκήσει τα καθήκοντά του, παραβιάζει το δικαίωμα της πολιτικής έκφρασης όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ. Η κατάσταση αυτή στερεί από τον Μπελέρη τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά τους ψηφοφόρους του και έρχεται σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητα της εκλογικής διαδικασίας της 14ης Μαΐου 2023. Καταλήγει στην υπονόμευση της λαϊκής βούλησης.



Γ. Παραβίαση του άρθρου 6 παρ.2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τα επανειλημμένα σχόλια και οι λεκτικές επιθέσεις του Πρωθυπουργού, η αρνητική και μεροληπτική θέση του για την υπόθεση Μπελέρη και η χρήση ωμής, ασύνετης γλώσσας επηρεάζουν την κοινή γνώμη όσον αφορά την ενοχή του Μπελέρη και προδικάζουν τη μελλοντική απόφαση του Δικαστηρίου. Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Έντι Ράμα ξεπέρασαν κατά πολύ την απλή διαμάχη με έναν πολιτικό αντίπαλο. Δίνουν την εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός είναι ικανοποιημένος από τη σύλληψη και τη συνεχιζόμενη κράτηση του Μπελέρη. Ο Πρωθυπουργός ενσαρκώνει, κατ' εξοχήν, την πολιτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Αλβανία. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μην πει οτιδήποτε που θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι θέλει να επηρεάσει την έκβαση της διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον των αλβανικών δικαστηρίων.

Δ. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας της ποινής

Η αρχή της αναλογικότητας απαιτεί να υπάρχει μια λογική σχέση μεταξύ ενός συγκεκριμένου στόχου που πρέπει να επιτευχθεί και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η κράτηση του Μπελέρη για πάνω από 4 μήνες για εικαζόμενη παραβίαση του εκλογικού νόμου για 300 ευρώ είναι προφανώς ένα δυσανάλογο μέτρο. Οποιοσδήποτε περιορισμός δικαιωμάτων που επιβάλλεται σε ένα πρόσωπο πρέπει να εξυπηρετεί θεμιτό σκοπό και να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας.

Ε. Ο Έντι Ράμα να επιτρέψει στον Μπελέρη να ορκιστεί ως εκλεγείς δήμαρχος

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα υποστήριξε επανειλημμένα ότι είναι οι «ανεξάρτητες δικαστικές αρχές» που εμποδίζουν τον Μπελέρη να βγει από τη φυλακή προκειμένου να ορκιστεί ως δήμαρχος της Χειμάρης. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να απαγορεύει στον Μπελέρη να ορκιστεί. Αντίθετα, στην απόφαση 226 που εκδόθηκε στις 26 Ιουνίου 2023 από το Ειδικό Πρωτοδικείο Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος SPAK, η οποία εξέτασε το αίτημά του για άδεια ορκωμοσίας ως δήμαρχος, αναφέρεται ρητά ότι

“το δικαστήριο διαπιστώνει ότι... δεν είναι η αρμόδια αρχή και δεν έχει δικαιοδοσία να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της άδειας που ζητήθηκε από το υπό έρευνα άτομο”

Οι αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι (α) ο Διευθυντής του Ιδρύματος Εκτέλεσης Ποινικών Ποινών όπου διαμένει σήμερα και (β) η Γενική Διεύθυνση Φυλακών. Οι οντότητες αυτές είναι απλές διοικητικές μονάδες και όχι «ανεξάρτητες δικαστικές αρχές. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός οφείλει να δώσει εντολή στους υφισταμένους του, δηλαδή στον Διευθυντή του Ιδρύματος Εκτέλεσης Ποινικών Ποινών των φυλακών του Δυρραχίου ή της Γενικής Διεύθυνσης Φυλακών, προκειμένου να διευκολύνουν τη μεταφορά του Μπελέρη στη Χειμάρρα, συνοδεία αστυνομικών για να ορκιστεί.

Τίρανα, 18 Σεπτεμβρίου 2023"

