Κόσμος

Γαλλία: Δεν δεχόμαστε “μετανάστες” από την Λαμπεντούζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρο μήνυμα του Παρισιού στην ιταλική κυβέρνηση, η οποία πιέζεται από τον ασφυκτικό αριθμό παράτυπων μεταναστών που φθάνουν τις τελευταίες ημέρες στο νησί.

-

Η Γαλλία "δεν θα δεχθεί μετανάστες" από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, το οποίο υφίσταται εδώ και ημέρες μεγάλη εισροή μεταναστών, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, δείχνοντας την "αποφασιστικότητα" της κυβέρνησης στο θέμα αυτό.

"Η Γαλλία θέλει μια σταθερή θέση", επέμεινε ο υπουργός, καλεσμένος στο δίκτυο TF1. Η περίπτωση των αιτούντων άσυλο, για παράδειγμα για πολιτικούς λόγους, είναι ασφαλώς διαφορετική, παραδέχθηκε ο Νταρμανέν, ο οποίος ωστόσο ελαχιστοποίησε την παρουσία των αιτούντων άσυλο μεταξύ των μεταναστών που αποβιβάστηκαν στη Λαμπεντούζα, λέγοντας ότι στην πλειονότητά τους αυτοί που έφθασαν στο ιταλικό νησί δεν διέφυγαν γιατί διώκονταν.

"Δεν είναι Αφγανοί, δεν είναι Σύροι", επέμεινε.

"Με το να δεχθούμε περισσότερους ανθρώπους δεν πρόκειται να σταματήσουμε μια ροή, η οποία προφανώς επηρεάζει τις ικανότητες ένταξης που διαθέτουμε", συνέχισε.

"Ωστόσο, είπαμε στους Ιταλούς φίλους μας ότι ήμασταν έτοιμοι να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν άνθρωποι στις χώρες με τις οποίες έχουμε καλές διπλωματικές σχέσεις", πρόσθεσε, επικαλούμενος την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Σενεγάλη.

Ο Γάλλος υπουργός έκανε τις δηλώσεις αυτές την επομένη της επίσκεψής του στη Ρώμη, στον ομόλογό του, καθώς η Ιταλία αντιμετώπισε μια επιτάχυνση της άφιξης μεταναστών στο νησί Λαμπεντούζα, που βρίσκεται μεταξύ της Τυνησίας και της Σικελίας.

Μεταξύ της Δευτέρας και της Τετάρτης την περασμένη εβδομάδα, σχεδόν 8.500 άνθρωποι, περισσότεροι από το σύνολο του πληθυσμού της Λαμπεντούζα, έφτασαν με 199 πλοιάρια, σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι αποφάσισε να "ενισχυθούν" οι έλεγχοι στα γαλλοϊταλικά σύνορα: ο αριθμός των αστυνομικών και χωροφυλάκων που έχουν αυτή την αποστολή θα αυξηθεί από 500 σε 700, διευκρίνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός - Σισέ: Φεύγω με ένα συναίσθημα ευγνωμοσύνης

Μητσοτάκης - Ερντογάν: οι προσδοκίες και οι “κόκκινες γραμμές” της Ελλάδας

ΣΥΡΙΖΑ: ο Τσακαλώτος στηρίζει Αχτσιόγλου και “καρφώνει” Κασσελάκη