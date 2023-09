Πολιτική

Μέτσολα για Μεταναστευτικό: δεν μπορεί να υπάρχει διαρκές αδιέξοδο

Τι είπε για τις χώρες που μπλοκάρουν την συμφωνία για την διαχείριση κρίσεων. Τι ανέφερε για την κλιματική αλλαγή, τον Μητσοτάκη και τις αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές.

Τη βεβαιότητα ότι το φιλοευρωπαϊκό κέντρο θα παραμείνει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις ευρωεκλογές της 6ης και 9ης Ιουνίου, εξέφρασε η πρόεδρος του, Ρομπέρτα Μέτσολα σε συνέντευξη που παραχώρησε στα ευρωπαϊκά πρακτορεία ειδήσεων του European Newsroom, μεταξύ των οποίων και στο ΑΜΠΕ.

Το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 720 βουλευτών, όπως αυτό θα προκύψει από τις εκλογές, θα μπορεί να εκλέξει τον νέο πρόεδρό του από το φιλοευρωπαϊκό - εποικοδομητικό κέντρο και στη συνέχεια να επικυρώσει το νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβλεψε η Ρ. Μέτσολα. Ερωτηθείσα αν θεωρεί πιθανή μια δεύτερη θητεία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ρ. Μέτσολα εξήρε το έργο της πρώτης γυναίκας προέδρου της Επιτροπής, λέγοντας ότι «έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε μια δύσκολη περίοδο», δεδομένων των πολλαπλών κρίσεων που έπρεπε να αντιμετωπίσει στη διάρκεια της θητείας της.

Η Ρ. Μέτσολα παραδέχτηκε ότι λόγω των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετώπισε την τελευταία τετραετία η Ευρώπη, η προεκλογική εκστρατεία θα είναι δύσκολη. Για να περιοριστεί η απειλή των ευρωσκεπτικιστών και ακροδεξιών, λαϊκίστικών κομμάτων, η πρόεδρος του ΕΚ πιστεύει ότι τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα δεν θα πρέπει να αγνοήσουν τον κίνδυνο κοιτάζοντας τις ασφαλείς ψήφους τους, αλλά να αφουγκραστούν τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι, ή αισθάνονται απροστάτευτοι και περιθωριοποιημένοι.

Ένα μέρος της εκστρατείας των ευρωεκλογών θα αφιερωθεί στους νέους ψηφοφόρους, σε αυτούς που καλούνται να ψηφίσουν για πρώτη φορά (σε τέσσερις χώρες από τα 16 έτη και στην Ελλάδα από τα 17). Αυτό είναι ένα στοίχημα που θα αναλάβει και η ίδια προσωπικά, όπως είπε, με επισκέψεις και επαφές με τη νεολαία σε όλα τα κράτη-μέλη, ξεκινώντας αυτή την εβδομάδα από την Κροατία και την Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέοι κάτω των 25 ετών συμμετείχαν σε ποσοστό 42% στις ευρωεκλογές του 2019.

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η πρόεδρος του ΕΚ είπε ότι «δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στους ψηφοφόρους ένα αδιέξοδο στο μεταναστευτικό σε μια πενταετή θητεία». Αυτό που θα πρέπει να διασφαλιστεί τώρα, πρόσθεσε, είναι να ξεμπλοκαριστεί το αδιέξοδο στο Συμβούλιο στη νομοθετική ρύθμιση για τη διαχείριση κρίσεων και καταστάσεων ανωτέρας βίας - «να μην υπάρχει η μειοψηφία των χωρών που μπορεί να την αποκλείσει». (σ.σ. Το συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο μπλόκαραν τον περασμένο Ιούλιο η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Τσεχία, ενώ απείχαν η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σλοβακία.) «Στις 3 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται δέκα χρόνια μετά την τραγωδία της Λαμπεντούζα, όταν η Μεσόγειος Θάλασσα ονομάστηκε το μεγαλύτερο νεκροταφείο στον κόσμο», υπενθύμισε η Ρ. Μέτσολα, ενώ αναφέρθηκε στους χιλιάδες μετανάστες που πρόσφατα καταφθάνουν στο μικρό ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα.

Συνεχίζοντας, η Ρ. Μέτσολα τόνισε ότι ο πυλώνας της ασφάλειας και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων δεν μπορεί να στηριχθεί χωρίς τον πυλώνα της αλληλεγγύης και του ασύλου. «Πρέπει να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να ξεμπλοκάρουμε τυχόν προβλήματα της τελευταίας στιγμής κατά τη διάρκεια μιας προεδρίας όπου είναι απαραίτητο να επιλύσουμε το μεταναστευτικό», ανέφερε η πρόεδρος του ΕΚ, προειδοποιώντας ότι υπάρχουν χώρες που δεν θα δεχτούν το αδιέξοδο. Καταλήγοντας, ωστόσο, δήλωσε «αισιόδοξη» και «βέβαιη» ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να ξεπεραστεί αυτή η «νομοθετική κρίση» και να επιτευχθεί συμφωνία εντός της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου. Η Ρ. Μέτσολα ευχαρίστησε τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά και την Επίτροπο Γιόχανσον για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των κρατών-μελών, προετοιμάζοντας τα «καλύτερα νομοθετικά κείμενα», τα οποία η Επιτροπή έβαλε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ήδη από το Σεπτέμβρη του 2020.

Τέλος, σχετικά με την κλιματική κρίση, η Ρ. Μέτσολα παραδέχτηκε ότι οι οικονομικοί πόροι που διαθέτει η ΕΕ για έκτακτη χρηματοδότηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, δεν επαρκούν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ. «Πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα», είπε. «Αν υπάρχει κάτι που μας έδειξε αυτό το καλοκαίρι είναι ότι μια κλιματική έκτακτη ανάγκη είναι πραγματικότητα και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο με βρίσκει απολύτως σύμφωνη με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον οποίο συνάντησα πριν μερικές εβδομάδες στο Στρασβούργο», είπε η Πρόεδρος του ΕΚ.

