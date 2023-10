Κοινωνία

ΗΣΑΠ Ειρήνης: Επίθεση σε ανήλικα έστειλε ένα παιδί στο νοσοκομείο

Διπλή επίθεση στον σταθμό του ΗΣΑΠ στην Ειρήνη. Απίστευτα περιστατικά κατά ανηλίκων, με ανήλικους δράστες.

Δύο επιθέσεις κατά ανηλίκων σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από το σταθμό Ειρήνης, το βράδυ του Σαββάτου.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 20:20 το βράδυ, όταν 50 περίπου άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, επιτέθηκαν κατά δύο 16χρονων, από τα οποία έκλεψαν χρήματα και γυαλιά ηλίου.

Μία ώρα αργότερα, στις 21:20 έγινε δεύτερη επίθεση, στο ίδιο σημείο, όταν έξι άτομα επιτέθηκαν σε δύο ανήλικους, χτυπώντας έναν 15χρονο στα δάχτυλα με σιδερογροθιά.

Το παιδί μεταφέρθηκες στο Παίδων με σπασμένα τα δάχτυλα.

