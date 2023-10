Κόσμος

Χαμάς: Ισραηλινά πλήγματα σε κομβόι προσφύγων με 70 νεκρούς (Σκληρές εικόνες)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. Τι αναφέρουν αξιωματούχοι της Χαμάς. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το Ισραήλ.

Αξιωματούχοι της Χαμάς αναφέρουν ότι 70 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ που χτύπησαν τα καραβάνια των ανθρώπων που εγκατέλειπαν την πόλη της Γάζας.

Another footage that shows the Palestinian convoy that heads south of Gaza before it was hit



pic.twitter.com/fpvaSj2Dwa — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) October 13, 2023

Το γραφείο ενημέρωσης της Χαμάς, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, αναφέρει ότι τα αυτοκίνητα χτυπήθηκαν σε τρία σημεία, καθώς κατευθύνονταν νότια από την πόλη της Γάζας. Δεν έγινε αμέσως σαφές ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης, ούτε αν μεταξύ των επιβατών υπήρχαν και μαχητές.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν την πόλη προς νότο νωρίς την Παρασκευή, πριν επιχειρήσει χερσαία εισβολή.

Palestinian health ministry says locals who heeded the Israeli calls to relocate to Gaza’s south were targeted by the airstrikes today on Salahad al din street



pic.twitter.com/XodxVzzt5y — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) October 13, 2023

H «αναγκαστική μετακίνηση άμαχου πληθυσμού δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική προειδοποίηση, αλλά αποτελεί παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», επισημαίνει η Διεθνής Αμνηστία.

