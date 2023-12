Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Να κάνουμε πράξη το “επί γης ειρήνη” (εικόνες)

Ποιο το ακρβές περιεχόμενο του εορταστικού μηνύματος του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Χριστιανικής Εκκλησίας.

Στην ειρήνη ήταν και φέτος επικεντρωμένο το καθιερωμένο ετήσιο εορταστικό μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου προς τους ρωμαιοκαθολιούς χριστιανούς όλης της γης. Το μήνυμα επακριβώς είχε ως εξής:

«Κοιτώντας τον νεογέννητο Ιησού, ικετεύω να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία. Ανανεώνουμε την πνευματική και ανθρώπινη εγγύτητά μας στον δοκιμαζόμενο λαό της ώστε, με τη στήριξη του καθ΄ ενός μας, να μπορέσει να αισθανθεί, με ουσιαστικό τρόπο, την αγάπη του Θεού. Ζητώ ειρήνη για το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, εύχομαι να ξεπεράσει, ο Λίβανος, τη φάση αστάθειας που διέρχεται προσδοκώ οι λαοί της Συρίας και της Υεμένης, να σταματήσουν να υποφέρουν.

Δεν ξεχνάμε τις εντάσεις και τις συγκρούσεις που προκαλούν καταστροφές στην περιοχή του Σαχέλ, στο Κέρας της Αφρικής, στο Σουδάν, αλλά και στο Καμερούν, στη Δημοκρατία του Κονγκό και στο Νότιο Σουδάν.

Ο Υιός του Κυρίου, ο οποίος έγινε ταπεινό παιδί, ας προσφέρει την αναγκαία έμπνευση στις πολιτικές αρχές και σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως της αμερικανικής ηπείρου, ώστε να μπορέσουν να βρουν κατάλληλες λύσεις για να ξεπεραστούν οι πολιτικές και κοινωνικές διαφορές, να πολεμήσουν κατά των μορφών φτώχειας που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, να απαλείψουν τις ανισότητες και να αντιμετωπίσουν το οδυνηρό φαινόμενο των μεταναστεύσεων. Από τη φάτνη, ο Ιησούς μας ζητά να δώσουμε φωνή σε όσους δεν έχουν: φωνή στους αμάχους, σε όσους πεθαίνουν λόγω έλλειψης νερού και ψωμιού, φωνή σε όσους δεν καταφέρνουν να βρουν δουλειά ή την έχασαν. Φωνή σε όσους είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνονται από την πατρίδα τους, σ' αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή τους, με εξαντλητικά ταξίδια, στο έλεος διακινητών χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς».

