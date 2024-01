Αθλητικά

Bucks: Η 30άρα του Αντετοκούνμπο δεν ήταν αρκετή

Την ήττα γνώρισαν οι Bucks, παρά τη νέα εκπληκτική εμφάνιση του "Greek Freak".

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρά την ηγετική του εμφάνιση δεν μπόρεσε να αλλάξει την μοίρα των Μπακς που ηττήθηκαν με 113-122 από τους Πέισερς.

Ο Ελληνας σταρ σημείωσε triple double, ήταν απολαυστικός,αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για το Μιλγουόκι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε το 38ο τριπλ-νταμπλ της καριέρας του και τρίτο φετινό έχοντας 30 πόντους (8/11 βολές, 11/17 δίποντα, 0/3 τρίποντα), 18 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ντέμιαν Λίλαρντ έμεινε στους 13 με 3/16 σουτ και 1/9 τρίποντα.

Για τους νικητές, που έσπασαν την έδρα των Μιλγουόκι μετά από 15 παιχνίδια, ξεχώρισε ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον με 26 πόντους, 11 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Μεγάλη εντός έδρας νίκησ σημείωσαν οι Τζαζ που διέλυσαν το Ντάλας με 127-90. Ο Τζόρνταν Κλάρκσον σημείωσε triple double με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς έχοντας 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Νέα Υόρκη - Μινεσότα 112-106

Τορόντο - Κλίβελαντ 124-121

Μιλγουόκι - Ιντιάνα 113-122

Χιούστον - Ντιτρόιτ 136-113

Γιούτα - Ντάλας 127-90

Ντένβερ - Σαρλοτ 111-93

Φοίνιξ - Πόρτλαντ 109-88

ΛΑ Κλίπερς - Μαϊάμι 121-104

