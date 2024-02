Life

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η λιποθυμία, η αφυδάτωση και η Εντατική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν στον ΑΝΤ1 τα πιο στενά πρόσωπα του περιβάλλοντος της για την κατάσταση της υγείας της δημφιλους καλλιτέχνιδας/

-

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την περιπέτεια της υγείας που περνάει η Ζωζώ Σαπουντζάκη, μίλησαν άνθρωποι απο το στενό περιβάλλον της, εξηγώντας πως ακούστηκαν πολλές φήμες που δεν ευσταθούν και δίνοντας την πραγματική διάσταση των πραγμάτων.

Όπως εξήγησαν η μακιγιέζ και στενή φίλη της, κόρη του σκηνοθέτη Όμηρου Ευστρατιάδη, Σταυρίνα, και η Αμαρυλλίς, μια κουμπάρα της ηθοποιού, η Ζωζώ Σαπουντζάκη παρουσίασε υπόταση, λόγω της οποίας υπέστη ένα μικρής έκτασης λιποθυμικό επεισόδιο, που ανησύχησε την ίδια και τους ανθρώπους του περιβάλλοντος της.

Διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις και για προληπτικούς λόγους νοσηλεύθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το πρώτο βράδυ και το επόμενο πρωί μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο νοσηλείας, ούσα σε εμφανώς καλύτερη κατάσταση.

Οι φίλες της, διέψευσαν ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη έχει κάποια πάρεση στο κεφάλι, ενώ έκαναν λόγο για «αφυδάτωση» του οργανισμού της ηθοποιού, λόγω της εξαιρετικά λιτής διατροφής της.

Όπως είπαν, είναι επιθυμία τους να παραμείνει στο νοσοκομείο και σήμερα και αύριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένας ευρύς κύκλος εξετάσεων.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη όπως είπαν είναι ευδιάθετη, δέχεται την αγάπη και το ενδιαφέρον από τον κόσμο για την κατάσταση της υγείας της με συγκίνηση και έχει διαρκώς δίπλα της αγαπημένα πρόσωπα της, τον σύντροφο της και φίλους της.

Ειδήσεις σήμερα:

Δέσποινα Καρνέση - Σπύρος Καρνέσης: Κοινή δήλωση για το φονικό στην Γλυφάδα

“Ο άλλος άνθρωπος” – Πολυχρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν είμαι άγιος... είμαι “εκατομμυριούχος” (βίντεο)

Φάρμακα - Γεωργιάδης: Δεν αυξήθηκε η συμμετοχή, άλλαξε η κάλυψη στα γενόσημα