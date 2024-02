Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Κούγιας: Ικανοποίηση για τις 33 διώξεις

Ποια τα επόμενα στάδια μέχρι τη δίκη στο ακροατήριο, η οποία θα γίνει τον Ιούνιο στη Λάρισα.

Με την άσκηση δίωξης σε βάρος 2 υψηλόβαθμων στελεχών της «Hellenic Train» Α.Ε. και συνολικά 33 υπηρεσιακών παραγόντων, συνεχίζεται η έρευνα του Εφέτη Ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Έπειτα από την ανακοίνωση των αξιόποινων πράξεων από τον κ. Μπακαϊμη, ο αρμόδιος Αντεισαγγελέας Εφετών, όπως μετέδωσε η ημερήσια εφημερίδα Λάρισας «Ελευθερία», άσκησε δίωξη σε βάρος των 2 στελεχών της «Hellenic Train» η οποία ως ανώνυμη σιδηροδρομική εταιρία, μεταξύ άλλων έχει ως κύρια δραστηριότητα τη σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Η δίωξη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο και σε διευθυντή της Α.Ε., οι οποίοι διώκονται για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν δια παραλείψεως και ειδικότερα για τα πλημμελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή.

Σε βάρος των υπολοίπων 31 κατηγορουμένων (στελεχών ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ), έχει ασκηθεί δίωξη και για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνίας.

Σύντομα αναμένεται να περαιωθεί η κύρια ανάκριση και να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την εκδίκαση της υπόθεσης τον ερχόμενο Ιούνιο και σε αίθουσα που θα διαμορφωθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η ανακοίνωση Κούγια

Σε δελτίο Τύπου του μετά από την άσκηση διώξεων, ο γνωστός δικηγόρος Αλέξης Κούγιας ανέφερε:

«Όπως είναι γνωστό, εκπροσωπώ, μαζί με τους συνεργάτες του γραφείου μου, 19 οικογένειες θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από κακουργηματικές συμπεριφορές πολιτικών προσώπων και στελεχών του Υπουργείου Συγκοινωνιών, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και στελεχών της HELLENIC TRAIN, από τις οποίες συνολικώς έχασαν τη ζωή τους, 57 αθώα θύματα, στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. […] Σήμερα νιώθω αισθήματα χαράς, γιατί δικαιώνομαι για τη στήριξη που παρείχα στον έντιμο αυτό Δικαστή, όταν κάποιοι δυστυχώς συνάδελφοί μου προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν το πάθος του για την απονομή της Δικαιοσύνης και την υποδειγματική τιμωρία των ενόχων. […] Εν πάση περιπτώσει, η ακούραστη προσπάθεια του κ. Εφέτη Ανακριτή, έχει ήδη οδηγήσει στη θέση του κατηγορουμένου 33 φυσικά πρόσωπα».

