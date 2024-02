Πολιτική

Κασσελάκης - Νέες αιχμές: Κάποιοι επιθυμούν κακό αποτέλεσμα στις Ευρωεκλογές

Μετά την "εκεχειρία" την Κυριακή το μεσημέρι με την ψήφιση της πρότασης Φάμελλου, ο Στέφανος Κασσελάκης επανέρχεται με νύξεις.

Σε τοποθέτηση με νέες αιχμές περί υπονόμευσης του ιδίου και του κόμματος εκ των έσω προχώρησε την Κυριακή το απόγευμα ο Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου καταγγέλλει ότι “κάποιοι έχουν σχέδιο το κακό αποτέλεσμα τις Ευρωεκλογές με σκοπό να του χρεώσουν την αποτυχία”, και απώτερη σκοπιμότητα τη νέα αναμέτρηση για την προεδρία.

Η ανάρτηση μάλιστα δημοσιεύτηκε μετά από τη μεσημβρινή ψηφοφορία στο Συνέδριο, η οποία αποφασίζοντας ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του και αποχή από σενάρια νέας εκλογής προέδρου, έδειξε να “κατευνάζει τα πνεύματα”.

