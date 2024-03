Παράξενα

Τέξας: Γορίλας επιτέθηκε σε φύλακες ζωολογικού κήπου (βίντεο)

Σκηνές από ταινία θύμιζε το σκηνικό τρόμου που βίωσαν οι φύλακες, αλλά και η αγωνία όσων παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Ως πρωταγωνιστές ταινίας με τον «King Kong» ένιωσαν επισκέπτες ζωολογικού κήπου στο Τέξας που είδαν έναν γορίλα σε έξαλλη κατάσταση να επιτίθεται και να παίρνει στο κυνήγι τους φύλακες.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 34χρονος γορίλας βγήκε από μια σπηλιά και κινήθηκε απειλητικά σε έναν από τους φύλακες.

Η φύλακας τρομάζει, πετάει έναν καφάσι που κρατούσε και αρχίζει να τρέχει.

Στη συνέχεια ειδοποιεί από τον ασύρματο τους υπόλοιπους φύλακες για βοήθεια.

Αμέσως μετά την πρώτη επίθεση, ο γορίλας έστρεψε την προσοχή του στον άλλο φύλακα.

Αμφότεροι οι φύλακες κατάφεραν να μπουν σε ασφαλές μέρος, γλιτώνοντας από τον εξαγριωμένο γορίλα.

