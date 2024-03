Αθλητικά

Indian Wells - Σάκκαρη: Με φοβερή ανατροπή πέρασε στον 3ο γύρο

Πως η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να αντιστρέψει την ροή του παιχνιδιού και να κάνει… πάρτι, κερδίζοντας την πολύτιμη νίκη.

Μία μάχη που έμοιαζε να εξελίσσεται σε... εφιάλτη για την Μαρία Σάκκαρη στο Indian Wells, εξελίχθηκε σε... πάρτι της Ελληνίδας τενίστριας απέναντι στη Ρωσίδα, Ντιάνα Σνάιντερ, την οποία νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ (5-7, 6-4, 6-0) μετά από 2 ώρες και 16 λεπτά αγώνα κι έκλεισε «ραντεβού» στην φάση των «32» της διοργάνωσης με την Γαλλίδα, Καρολίν Γκαρσιά (το νο26 του κόσμου επικράτησε με 2-1 της Βικτορίγια Τομόβα).

Με το νέο της προπονητή στο box, Ντέιβιντ Γουίπ, η 28χρονη τενίστρια μπήκε σαν «υπνωτισμένη» στο παιχνίδι με το νο74 της παγκόσμιας κατάταξης και πολύ γρήγορα βρέθηκε πίσω στα γκέιμ με 5-2.

Κάπου εκεί «γύρισε το διακόπτη», παρότι έχασε το πρώτο σετ με 7-5. Νωρίτερα κατάφερε να «σβήσει» επτά σετ πόιντ της αντιπάλου της, ισοφάρισε σε 5-5 κι ενώ βρέθηκε πολύ κοντά σε ένα νέο μπρέικ στο 11ο γκέιμ, τελικά δεν τα κατάφερε!

Ήταν, όμως, εμφανής η αλλαγή στον τρόπο που αντιμετώπιζε το παιχνίδι της, έχοντας... όπλο την ανεβασμένη ψυχολογία. Στο δεύτερο σετ έκανε το μπρέικ στην κατάλληλη στιγμή, προηγήθηκε με 4-3 και δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στην ισοφάριση με το τελικό 6-4.

Το νο9 του κόσμου απέδωσε εξαιρετικό τένις στο decider σετ, μη επιτρέποντας στην 19χρονη αντίπαλό της σε κανένα σημείο του να πιστέψει στη νίκη. Έκανε τρία μπρέικ στο σερβίς της Σνάιντερ και χωρίς να «ιδρώσει» καθόλου έφτασε στο εμφατικό 6-0 και στη νίκη με 2-1, παίρνοντας το «εισιτήριο» για τον 3ο γύρου του τουρνουά WTA 1000.

Κάτι που είχε επαναλάβει απέναντι στην αντίπαλό της και στο Australian Open του 2023, όταν είχε βρεθεί με την «πλάτη στον τοίχο», χάνοντας το πρώτο σετ με 6-3. Και τότε, όμως, αντέδρασε και με σπουδαία ανατροπή (7-5, 6-3) έφτασε στο 2-1 και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του κορυφαίου Grand Slam της Μελβούρνης.

