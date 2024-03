Αθλητικά

Βιασμός: Ο Ρομπίνιο συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην φυλακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο παλαίμαχος άσος κρατείται από τα ξημερώματα. Που θα εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε από ιταλικό δικαστήριο για βιασμό.

-

Συνελήφθη ο Ρομπίνιο και βρίσκεται από τα ξημερώματα υπό κράτηση στο Σάντος.

Ο παλαίμαχος διεθνής άσος συνελήφθη, όπως σχετικά αναφέρουν βραζιλιανικά δημοσιεύματα, προκειμένου να εκτίσει την ποινή εννέα ετών χρόνων, που του επιβλήθηκε από δικαστήριο στην Ιταλία για το βιασμό γυναίκας.

Να σημειωθεί πως ο παλιός σταρ της Μίλαν είχε καταδικαστεί για ομαδικό βιασμό που τελέστηκε στο Μιλάνο το 2013.

Μετά από επικύρωση της ποινής του από το ιταλικό ακυρωτικό δικαστήριο στις 19 Ιανουαρίου 2022, οι Αρχές στην Ιταλία ζήτησαν την έκδοσή του από την Βραζιλία, κάτι που δεν έγινε.

Η ιταλική δικαιοσύνη ζήτησε τελικά να εκτίσει την ποινή του ο Ρομπίνιο σε φυλακές στη χώρα του, αίτημα που το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας αποδέχθηκε και εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη του.

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague - Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ματς με την Μπαρτσελόνα

Κέρκυρα: Σεισμός νότια των Οθωνών

Κατώτατος μισθός: Η πρόταση της Μιχαηλίδου για την αύξηση από 1ης Απριλίου