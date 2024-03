Life

“Παλαιοχριστιανός” Καλαϊτζιδάκης: Θα είμαι υποψήφιος με κόμμα παλαιοημερολογιτών (βίντεο)

Στην αποκάλυψη ότι θα είναι υποψήφιος για την επόμενη σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων, προχώρησε ο Μανώλης Καλαϊτζιδάκης στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Σε ίδρυση κόμματος προχωρούν, σύμφωνα με τον γνωστό πλέον “παλαιοχριστιανό” Μανώλη Καλαϊτζιδάκη, συνοδοιπόροι του πιστοί χριστιανοί του παλαιού ημερολογίου, γνωστοί ευρύτερα και ως “ παλαιοημερολογίτες”.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο άνδρας σε συνέντευξή του στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» και το Γιώργο Λιάγκα, ο ίδιος θα είναι ένα από τα κύρια στελέχη του κόμματος και υποψήφιός του στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Ο κ. Καλαϊτζιδάκης δήλωσε ότι η γενεσιουργός αιτία της ίδρυσης του κόμματος ήταν η διαπίστωση, εκ μέρους μελών της συγκεκριμένης λατρευτικής κοινότητας, ότι η ελευθερία της θρησκευτικής της συνείδησης δεν γίνεται έμπρακτα σεβαστή στην Ελλάδα, αντιθέτως τα μέλη της «διώκονται και ταλαιπωρούνται», όπως ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά.

«Αποφασίσαμε λοιπόν να ιδρύσουμε το δικό μας κόμμα, μια κίνηση η οποία θα μας βοηθήσει να υπεραπιστούμε τα δικαιώματά μας, να νιώσουμε ασφάλεια και να προστατευτούμε από αυτές τις διώξεις. Άλλωστε», συνέχισε, «εξετάζουμε πλέον το ενδεχόμενο υπαγωγής μας στην Εκκλησία της Ρωσίας και το Πατριαρχείο Μόσχας, μία εκκλησία η οποία επίσης ακολουθεί το παλαιό χριστιανικό ημερολόγιο».

