Νετανιάχου: “Ρίχνει μαύρο” κατά του Αλ Τζαζίρα στο Ισραήλ

Πληροφορίες από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο αναφέρουν ότι στη συνεδρίασή του θα ανακοινώσει το κλείσιμο της μετάδοσης του δικτύου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε και πάλι τη Δευτέρα κινήσεις για να κλείσει τη μετάδοση του τηλεοπτικού σταθμού του Κατάρ Al Jazeera στο Ισραήλ, λέγοντας μέσω εκπροσώπου του κόμματός του ότι το κοινοβούλιο θα συγκληθεί το βράδυ για να επικυρώσει τον απαραίτητο νόμο. «Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου θα λάβει άμεσα μέτρα για να κλείσει το Al Jazeera σε συμμόρφωση με τη διαδικασία που περιγράφεται στον νόμο», ανέφερε η ανακοίνωση του κόμματος Likud.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τα κεντρικά γραφεία του σταθμού ούτε από την κυβέρνηση του Κατάρ. Ως αιτία της απόφασης Νετανιάχου κρίνεται η έγκαιρη και επίμονη πρωτοβουλία του Κατάρ να μεσολαβήσει για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Το Κατάρ φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της οργάνωσης Χαμάς και αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους της. Παράλληλα, ο υπουργός Επικοινωνιών του Ισραήλ κατηγόρησε τον σταθμό στις 15 Οκτωβρίου για υποκίνηση υπέρ της Χαμάς και για μετάδοση πληροφοριών οι οποίες οδηγούν τα ισραηλινά στρατεύματα σε ενέδρες των παλαιστινίων. Εν συνεχεία ζήτησε τη διακοπή της μετάδοσής του στο Ισραήλ. Το Al Jazeera και η κυβέρνηση του Κατάρ δεν έδωσαν καμία απάντηση στις κατηγορίες.

