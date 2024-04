Κοινωνία

Τέμπη – Πατέρας Γεράσιμου: Δεν θα ξεπεράσω ποτέ ότι τον άφησα να μπει στο τρένο (βίντεο)

Ράγισε καρδιές η ομιλία του Διονύση Γεωργιάδη σε εκδήλωση στο Βόλο με θέμα τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών.

Σε εκδήλωση με τίτλο «Τέμπη 2023-2024. Το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί» την οποία πραγματοποίησε το Σάββατο 20.04 το Βόλο ο Σύλλογος «Τέμπη 2023», μίλησε ο πατέρας του 21χρονου βαρυτραυματία και μοναδικό επιζώντα του δυστυχήματος Γεράσιμου Γεωργιάδη, Διονύσης Γεωργιάδης. Όπως αναμετέδωσε το καθημερινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 “Το πρωινό”, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Γεράσιμος είναι ένα παιδί ευφυές, ταλαντούχο, δραστήριο, γεμάτο προοπτικές και ελπίδες. Εννέα λεπτά πριν από την αναχώρηση του τρένου ο Γεράσιμος έπαιζε στο πιάνο ένα τραγούδι. Και εκείνη την ώρα έλεγα να βάλω ρούχα να τον πάω με το αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη ή να βάλω μία φόρμα και να τον πάω στο τρένο. Νομίζοντας ότι τον στέλνω με ένα ασφαλές μέσο στον προορισμό του, επέλεξα το δεύτερο. Το τρένο το προλάβαμε για δέκα δευτερόλεπτα. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό. Ήταν λάθος μου που τον άφησα να πάει. Αν γνωρίζαμε ότι τα τρένα ήταν επικίνδυνα, τα παιδιά μας δεν θα ταξίδευαν».

Όπως είναι γνωστό, ο Γεράσιμος βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση από τις 28 Φεβρουαρίου. Ο άτυχος νεαρός νοσηλεύτηκε για αρκετούς μήνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λάρισας, ενώ εδώ και 1 μήνα βρίσκεται στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών συνοδευόμενος από τη μητέρα του, και νοσηλευόμενος σε ειδικό κέντρο.

