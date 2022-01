Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός μαθητή - πρόσφυγα από εθνικιστές (εικόνες)

Καταγγελίες σοκ για επιθέσεις ομάδας εθνικιστών στη Θεσσαλονίκη που έχει βάλει στο στόχαστρό της μαθητές - πρόσφυγες και εκπαιδευτικούς.

Σοκαριστικές είναι οι καταγγελίες για επιθέσεις ομάδας εθνικιστών στη Θεσσαλονίκη που έχει βάλει στο στόχαστρό της μαθητές-πρόσφυγες και εκπαιδευτικούς. Τα περισσότερα άτομα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και τις μαρτυρίες, φαίνεται ότι σχετίζονται με το ΕΠΑΛ Ευόσμου, το οποίο πρόσφατα απασχόλησε ξανά την επικαιρότητα.

Υπενθυμίζουμε το επεισόδιο με ξυλοδαρμό ατόμων που μοίραζαν απ’έξω έντυπο υλικό με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να καταλήξει στο νοσοκομείο, τις καταλήψεις με τα φασιστικά συνθήματα και τα καλέσματα για συσπείρωση στον ακροδεξιό χώρο από την Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης (ΕΝΕΘ).

Μόλις λίγες ημέρες πριν το κλείσιμο το σχολικών μονάδων για τις διακοπές των Χριστουγέννων, ένας 15χρονος πρόσφυγας μαθητής του Διαπολιτισμικού Λυκείου Ευόσμου πέφτει θύμα ατόμων του εθνικιστικού χώρου όταν δέχεται άγρια επίθεση με μπουνιές, κλωτσιές αλλά και σιδερογροθιά την ώρα που περιμένει το λεωφορείο μετά τη λήξη των μαθημάτων του για να επιστρέψει στη δομή Διαβατών όπου διαμένει, λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο του.

«Ήταν περίπου έξι άτομα και δεν ξέρω αν και πόσοι άλλοι περίμεναν έξω από το σχολείο. Μας είπαν ότι τα “ξένα” παιδιά, οι πρόσφυγες του Γυμνασίου τους επιτέθηκαν και ότι τους ψάχνουν. Τους ρώτησα τι έγινε και τους επιτέθηκαν τα παιδιά που πηγαίνουν Πρώτη και Δευτέρα γυμνασίου, δηλαδή είναι μόλις 12 ετών. Μου απάντησαν ότι “έτρεξαν επάνω μας και έριξαν τον έναν κάτω”. Μετά όμως έμαθα ότι δεν είχαν διηγηθεί όλο το περιστατικό», περιγράφει καθηγήτρια του σχολείου.

«Είχε προηγηθεί η επίθεση από παιδιά του ΕΠΑΛ Ευόσμου σε έναν μαθητή του σχολείου μας που πηγαίνει στο Διαπολιτισμικό Λύκειο, την ώρα που περίμενε το λεωφορείο.

Έπεσαν επάνω του, του έσπασαν τα γυαλιά που φορούσε και τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα περίπου οκτώ παιδιά του γυμνασίου, 12 ετών, να βγουν για να υπερασπιστούν τον φίλο τους» εξηγεί η εκπαιδευτικός. Η ίδια συμπληρώνει ότι, όπως πληροφορήθηκαν στη συνέχεια, στην ενέδρα που έστησαν για να ξυλοκοπήσουν τον μαθητή τα άτομα τον χτυπούσαν ακόμα και με σιδερογροθιά.

Περιμένουν έξω από το σχολείο για να επιτεθούν σε προσφυγόπουλα

Ο μαθητής που δέχτηκε την άγρια επίθεση από άτομα που φέρονται να ανήκουν στον εθνικιστικό χώρο, για έναν μήνα δεν πήγε ξανά στο σχολείο, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του φοβόντουσαν μην υπάρξει νέα επίθεση εις βάρος του.

Αρχές της εβδομάδας ο μαθητής, αν και φοβισμένος, πήγε για να παρακολουθήσει ξανά τα μαθήματά του στο σχολείο και ακολούθησε νέο περιστατικό, αυτή τη φορά εκφοβισμού, όμως χάρη στην άμεση αντίδραση της συνοδού των ανηλίκων και εκπαιδευτικών του σχολείου αποτράπηκαν τα χειρότερα.

Άτομα από το ΕΠΑΛ Ευόσμου, οι οποίοι πληροφορήθηκαν ότι ο μαθητής επέστρεψε στο σχολείο, πήγαν την επόμενη ημέρα και τον περίμεναν έξω από το προαύλιο. «Η συνοδός των προσφυγόπουλων που έχει την ευθύνη να τα μεταφέρει από τη δομή των Διαβατών που διαμένουν, στο σχολείο και πίσω, άκουσε τον έναν από τα πέντε άτομα να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει: “Ελάτε, θα ρίξουμε ξύλο”. Όπως ήταν αναμενόμενο, ειδικά μετά από ότι είχε προηγηθεί, η γυναίκα έτρεξε αμέσως να μας ειδοποιήσει για να δούμε τι θα κάνουμε καθώς δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τα παιδιά να βγουν μόνα τους από το σχολείο».

Οι μαθητές πρόσφυγες χρειάστηκε να φύγουν από το σχολείο και να τους συνοδεύσουν έως να επιβιβαστούν στο λεωφορείο για τη δομή τρεις εκπαιδευτικοί μαζί με τη συνοδό, υπό τον φόβο νέας επίθεσης.

Το συγκλονιστικό μήνυμα του 16χρονου Κούρδου

«Γειά σας κυρία, ήθελα να σας πω κάτι. Και πάλι αυτά τα αγόρια ήρθαν μπροστά από το σχολείο μας. Ήθελαν να με πολεμήσουν ξανά» αναφέρει ο 16χρονος πρόσφυγας σε μήνυμα που έστειλε την Τρίτη στην συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων.

Ο ίδιος, μετά από σχετική ερώτηση, λέει στο ίδιο μήνυμα ότι ούτε γνωρίζει αυτά τα άτομα αλλά ούτε και τον λόγο που θέλουν να τον «πολεμήσουν». Η συντονίστρια με τη σειρά της του απαντά ότι θα προσπαθήσουν να βρουν μια λύση, με τον 16χρονο να της λέει: «Ξέρω ότι θέλεις κυρία. Αλλά δεν σταματούν. Και εγώ μπορώ να πολεμήσω. Αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο».

Ο μαθητής έκτοτε δεν έχει ξανά πάει στο σχολείο καθώς ο ίδιος και οι γονείς του φοβούνται για τη σωματική του ακεραιότητα.

