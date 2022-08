Χανιά

Χανιά: Συνελήφθησαν οι “νταήδες” που μαχαίρωσαν άνδρα και του έκλεψαν το ΙΧ

Άμεσα εξιχνιάστηκε η υπόθεση από την Αστυνομία. Μεταξύ των συλληφθέντων και ένας ανήλικος.



Εξιχνιάσθηκε άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων υπόθεση ληστείας, σε περιοχή του Δήμου Χανίων τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 23ης Αυγούστου σε βάρος ημεδαπού.

Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα, εντός των ορίων του αυτοφώρου 17χρονος ημεδαπός, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία 22χρονου ημεδαπού, οι οποίοι κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας, του νόμου περί όπλων και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Επιπλέον συνελήφθη, 49χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 23ης Αυγούστου, σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο διαπληκτίστηκαν με 37χρονο ημεδαπό ο οποίος επέβαινε σε άλλο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες με αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι) και στη συνέχεια πήραν το αυτοκίνητο του και αποχώρησαν από το σημείο.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.

