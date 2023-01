Λέσβος

Σεισμός στην Λέσβο: αγωνία, πτώσεις βράχων και ρωγμές σε σπίτια (εικόνες)

Τι λένε οι σεισμολόγοι, μετά τους δύο σεισμούς που “ταρακούνησαν το νησί”. Τι αναφέρουν οι τοπικές Αρχές για τα προβλήματα και τις ζημιές που προκάλεσε ο “Εγκέλαδος”.

Μετά από τα 4,9 Ρίχτερ τα ξημερώματα και τους αρκετούς μετασεισμούς (μεταξύ τους ένας 3,3 και ένας 3,6 Ρίχτερ), άλλη μια ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε στη Λέσβο νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Συγκεκιρμένα, σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού, το νησί «κουνήθηκε» από 4,7 Ρίχτερ, που είχαν επίκεντρο στα 3 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Μανταμάδου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 17,3 χλιόμετρα.

Το φως της ημέρας δείχνει τα μέχρι στιγμής προβλήματα που έχει προκαλέσει κυρίως στη βόρεια Λέσβο η σεισμική ακολουθία.

Πέραν των κατολισθήσεων βράχων από τα πρανή των γύρω βουνών στο οδικό δίκτυο της περιοχής έχουν αναφερθεί μικρές ζημιές σε σπίτια στα χωριά Πελόπη και Μόλυβος. Επίσης, έχουν διαπιστωθεί ζημιές στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο χωριό Στύψη.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο «οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε ετοιμότητα και έχει γίνει επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο και με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα. Η Επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου θα συνεδριάσει τις αμέσως επόμενες ώρες για περαιτέρω ενημέρωση».

Σε ανάρτηση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου για την σεισμική δραστηριότητα στη Λέσβο αναφέρονται τα εξής:

«Παρακολουθούμε με ψυχραιμία την σεισμική δραστηριότητα που ξεκίνησε από τις 4.00 το πρωί και συνεχίζεται έχοντας δώσει μέχρι τώρα δύο σεισμούς της τάξης των 5R και αρκετούς μικρότερους. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί μικροζημιές σε 3 οικίες στον Μόλυβο και 2 στην Πελόπη και πτώσεις βράχων στην Επαρχιακή οδό κοντά στην Αργενο που απομακρύνθηκαν μετά από παρέμβαση μηχανήματος του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε ετοιμότητα και έχει γίνει επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο και με τον καθηγητή κ. Ε. Λέκκα. Η Επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου θα συνεδριάσει τις αμέσως επόμενες ώρες για περαιτέρω ενημέρωση. Για ότι νεότερο θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τον Δήμο».

Τι λένε οι σεισμολόγοι

Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι αναφορικά με τις σημερινές δονήσεις μέχρι 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη Λεσβο. «Χρειάζεται λίγη προσοχή γιατί το ρήγμα που έδωσε τους σημερινούς σεισμούς είναι κοντά στο μεγάλο ρήγμα της Αγίας Παρασκευής που διατρέχει το νησί από τον ένα άκρο στο άλλο» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής σεισμολογίας και Διευθυντής του Γεωδυναμικού ινστιτούτου Άκης Τσελέντης.

«Δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό και για την ώρα είναι δύσκολο να πούμε κάτι τέτοιο» πρόσθεσε ο κύριος Τσελέντης.

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας σε δηλώσεις του εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ωστόσο τόνισε ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 15 μετασεισμοί, μετά τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ.

«Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Η συγκεκριμένη περιοχή δίνει σεισμούς και είναι γνωστό το ρήγμα» δήλωσε, προσθέτοντας πως «ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ έγινε αισθητός και στην Τουρκία»..

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος επεσήμανε πως «είναι δυναμικό φαινόμενο ο σεισμός, κάθε μικρότερη δόνηση που προστίθεται, μας βοηθά να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Είναι νωρίς να κάνουμε αξιολόγηση αν ήταν ο κύριος σεισμός αυτός των 4,9 Ρίχτερ».

Αφήνοντας για ακόμη μια φορά αιχμές είπε πως «δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, όπως πέρσι στο Αρκαλοχώρι ή στις 29 Νοεμβρίου στην Εύβοια, όταν λίγες ώρες μετά τις αναφορές από σεισμολόγους ότι “κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός, που σημαίνει κατά 95%”, η Φύση τους διέψευσε, καθώς έγιναν ισχυρότεροι σεισμοί».

Είπε ακόμη, στρεφόμενος κατά της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου ότι «το θέμα δεν είναι μόνο τι λένε οι σεισμολόγοι στους κατοίκους των περιοχών, αλλά και οι οδηγίες που δίνει η πολιτική προστασία στις δημοτικές Αρχές των περιοχών όπου έχει εκδηλωθεί ο σεισμός και στην Εύβοια είδαμε ότι δεν έδωσαν καμία».

