Κοινωνία

Στη ΓΑΔΑ ο Δημήτρης Λιγνάδης

Συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο σκηνοθέτης ζήτησε να ενημερωθεί για το αν υπάρχει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής παρουσιάστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, ο σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης.

Ο σκηνοθέτης, που συνοδευόταν από τον δικηγόρο του, ενημερώθηκε πως δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, μετά τις καταγγελίες που έχουν δει το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας. «Ζητήσαμε αρμοδίως ενημέρωση από τις Αρχές και λάβαμε την απάντηση από την Αστυνομία ότι μέχρι στιγμής ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν αναζητείται», δήλωσε ο δικηγόρος Νίκος Γεωργουλέας.

«Οι αρμόδιες αρχές και όχι η κυρία Μενδώνη θα κρίνουν αν είμαι επικίνδυνος άνθρωπος», ήταν η πρώτη απάντηση του ηθοποιού Δημήτρη Λιγνάδη στην Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία τον χαρακτήρισε ως έναν «επικίνδυνο άνθρωπο» και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για διερεύνηση των νοσηρών φαινομένων.

Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ισχυρίζεται ότι ουδέποτε εξαπάτησε την Υπουργό.

Εν τω μεταξύ, σε μετωπική σύγκρουση για την υπόθεση Λιγνάδη έρχονται Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση. Για συγκάλυψη της υπόθεσης, με την ευθύνη να βαραίνει τον Πρωθυπουργό, κάνει λόγο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου χαρακτηρίζει χυδαία την προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του θέματος.