25η Μαρτίου: λαμπρός ο εορτασμός για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση (εικόνες)

Μεγαλειώδης παρέλαση ενώπιον της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας και ξένων προσκεκλημένων. Η έπαρση της σημαίας, η συγκίνηση στην κατάθεση στεφάνων και το μήνυμα του Έλληνα πιλότου.

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε φέτος στην Ελλάδα η επέτειος για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε η μεγαλειώδης παρέλαση ενώπιον της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, αλλά και των ξένων προσκεκλημένων. Παρήλασαν πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα ενώ τον δικό τους τόνο καθώς και το δικό τους μήνυμα έδωσαν τα εναέρια μέσα.

Η παρέλαση ξεκίνησε υπό τους ήχους των εμβατηρίων της μπάντας στρατιωτικής διοίκησης. Στον χώρο προσήλθαν με βηματισμό οι τρεις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, ενώ το πρώτο τμήμα που παρέλασε ήταν το έφιππο τμήμα με ιππείς που φορούσαν στολές διάφορων ιστορικών περιόδων.

Μετά τους έφιππους πολεμιστές παρήλασαν Ελληνόπουλα, κορίτσια και αγόρια διάφορων ηλικιών, με παραδοσιακές στολές που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο σύνολό τους για να ακολουθήσει τμήμα με τα λάβαρα και τις σημαίες της Επανάστασης και στη συνέχεια ο Ιερός Λόχος, σώμα που ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και στα χρόνια της Επανάστασης επάνδρωσαν εθελοντές σπουδαστές των ελληνικών παροικιών της Μολδοβλαχίας. Τη σκυτάλη πήραν κατόπιν ουλαμοί με ενδυμασίες από διάφορες περιοχές, ηπειρωτικές και νησιωτικές, της Ελλάδας. Το πρώτο μηχανοκίνητο τμήμα που παρήλασε στην λεωφόρο Αμαλίας ήταν αυτό της Στρατονομίας.

Ρίγη συγκίνησης από το μήνυμα του Έλληνα πιλότου

«Από τους απόρθητους ελληνικούς ουρανούς, οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας στέλνουμε μήνυμα περηφάνειας και σιγουριάς. Στα λευκά σύννεφα και πάνω από τις μπλε θάλασσες, απλώνουμε τη γαλανόλευκη και την κάνουμε ασπίδα για κάθε γωνιά του τόπου μας». Αυτό τόνισε σε μήνυμά του ο πιλότος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» της Πολεμικής Αεροπορίας επισμηναγός Δημήτρης Βολακάκης. «Τιμούμε τα 200 χρόνια του 1821. Αυτούς που απελευθέρωσαν την πατρίδα και όσους, μετά, την μεγάλωσαν σε όλα: Σε επικράτεια, σε δημοκρατία και ευημερία» ανέφερε ο επισμηναγός.





«Κρατάμε», συνέχισε, «γερά τη σκυτάλη του εθνικού χρέους. Φρουροί της ανεξαρτησίας και της ειρήνης». «Ψηλά τα βλέμματα και οι καρδιές! Εκεί αγρυπνούν τα ελληνικά φτερά. Για να μας ταξιδεύουν ενωμένους στον τρίτο αιώνα της ελεύθερης ζωή μας. Χρόνια πολλά πατρίδα! Χρόνια πολλά Έλληνες, παντού στον κόσμο» καταλήγει στο μήνυμά του ο πιλότος του αεροσκάφους.

Σε κλίμα συγκίνησης η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα η τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και του εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

Πρώτη κατέθεσε στεφάνι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ακολούθησαν οι ξένοι ηγέτες, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρίγκηπας της Ουαλίας Κάρολος, ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν και η Υπουργός 'Αμυνας της Γαλλίας, Φλοράνς Παρλί.

Ακολουθώντας το τελετουργικό η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνισε τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο, καθώς και τους Εθνικούς Ύμνους των χωρών των υψηλών προσκεκλημένων που κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη, ενώ άγημα της Προεδρικής Φρουράς απέδωσε Τιμές στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους ξένους ηγέτες.

Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

Σε κλίμα συγκινησιακής φόρτισης, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με την Ελληνίδα σοπράνο Αναστασία Ζαννή να ερμηνεύει τον Εθνικό Ύμνο πραγματοποιήθηκε σήμερα, ημέρα της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός αφίχθη στον Ιερό Βράχο λίγα λεπτά πριν από τις 8:00 το πρωί κι ενώ τα μέλη της μπάντας του Στρατού είχαν παραταχθεί νωρίτερα για την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ο πρωθυπουργός χαιρέτησε τους παριστάμενους και είχε σύντομη συνομιλία με την Αναστασία Ζαννή. Στις 8:00 ακριβώς αφίχθη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία συνοδευόταν από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τους υπασπιστές των τριών Σωμάτων του Στρατού.

Τα μηνύματα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας

«H μεγαλύτερη δύναμη του Έθνους μας βρίσκεται στην ενότητα και την αλληλεγγύη» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στο Σύνταγμα. Ειδικότερα η Κυρία Σακελλαροπούλου δήλωσε: «Ανακαλούμε με συγκίνηση τον ηρωϊκό αγώνα των προγόνων μας, για την Ελευθερία και την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Παρά τις δυσκολίες που μας επιβαλλει η πανδημία, η λαμπρή παρέλαση, η ακτινοβολία της Επετείου σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, είναι ένα ισχυρό μήνυμα της ιστορικής μας συνέχειας και παράδοσης. Αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι για όλα όσα έχουμε πετύχει.

Η Πατρίδα μας είναι ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου, που βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αναλογιζόμαστε την ευθύνη μας στην Ιστορία. Η προστασία της δημόσιας Υγείας και της κοινωνικής συνοχής είναι σε αυτή τη συγκυρία ο δικός μας αγώνας. Η μεγαλύτερη δύναμη του Έθνους μας βρίσκεται στην ενότητα και την αλληλεγγύη. Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους τους Έλληνες».

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο μήνυμα του για την επέτειο των 200 ετών από την επανάσταση του 1821, τονίζει ότι, «Σήμερα το Έθνος γιορτάζει. Διακόσια χρόνια από την ιστορική Επανάσταση του 1821, αναστοχάζεται και προχωρά». Ο κ. Μητσοτάκης εκτός των ιστορικών αναδρομών, αναφέρεται και στη σημερινή περιπέτεια της χώρας μας που δοκιμάζεται όπως όλα τα κράτη του πλανήτη από την πανδημία και επισημαίνει ότι, «Μια ματιά στις σελίδες της Ιστορίας μας σε ένα και μόνο συμπέρασμα οδηγεί: ότι μοιρασμένοι οι Έλληνες λύγισαν, ενώ ενωμένοι μεγαλούργησαν».

«Τιμή στο παρελθόν και αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας μας», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter, την οποία συνοδεύει με φωτογραφίες από την παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Νωρίτερα, έστειλε μήνυμα για την 25η Μαρτίου μέσω του λογαριασμού του στο twitter. Ο υπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει με αυτοπεποίθηση και εθνική ενότητα τις προκλήσεις των καιρών. «200 χρόνια από την 25η Μαρτίου του 1821. Τιμούμε τους ήρωες, αντιμετωπίζουμε με αυτοπεποίθηση και εθνική ενότητα τις προκλήσεις των καιρών», ανέφερε και ευχήθηκε: «Χρόνια πολλά Ελλάδα!».

Την αλληλεγγύη και την στήριξή του σε όλους του υγειονομικούς που δίνουν την μάχη στα νοσοκομεία και κρατούν την χώρα όρθια απέναντι στον φονικό ιό, εξέφρασε στο μήνυμά του για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας και κάλεσε κάθε πολίτη της χώρας να βρει την δύναμη και το κουράγιο να ξεπεράσουμε τα δύσκολα.

Μήνυμα ενότητας για την σημερινή επέτειο της 25ης Μαρτίου για τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821, στέλνει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάμε μπροστά. Ενωμένοι και δυνατοί απέναντι σε αυτούς που επιβουλεύονται την εθνική μας ανεξαρτησία. Ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να στοχεύουμε ψηλά».

Μηνύματα ξένων ηγετών για την 25η Μαρτίου

«Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι στενότερη από ποτέ κατά τη διάρκεια της δικής μου διακυβέρνησης. Είμαι απίστευτα περήφανος που θα είμαι ο Αμερικανός Πρόεδρος ο οποίος θα βοηθήσει να ξεκινήσει, τα επόμενα διακόσια χρόνια της στενής συνεργασίας και φιλίας μας», τόνισε στο μήνυμά του για την επέτειο της 25ης Μαρτίου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκινώντας το μήνυμά του είπε ότι αυτή την υπέροχη εορταστική ημέρα, είναι τιμή του, που στέλνει στον ελληνικό λαό τις καλύτερες ευχές και τη διαρκή φιλία του αμερικανικού λαού και ευχήθηκε «Χαρούμενη 200η Ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας».

Με την αποστροφή στα ελληνικά «η δική σας ελευθερία είναι η δική μας» ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαιρέτισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Εμανουέλ Μακρόν διατράνωσε τη στήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «είμαστε εδώ και θα είμαι στο πλευρό σας, όταν η ιστορία γίνεται άδικη μαζί σας, όταν η αλληλεγγύη μερικές φορές μπορεί να απουσιάζει, ή όταν υπάρχει απειλή».

Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στη βαθιά φιλία και τους ισχυρούς δεσμούς με τη Μεγάλη Βρετανία ανέφερε ο Πρίγκιπας Κάρολος κατά την αντιφώνησή του στην ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας έκλεισε, μάλιστα, την ομιλία του στα ελληνικά με την «αφυπνιστική», όπως είπε «προτροπή του Διονύσιου Σολωμού»: Χαίρε ω χαίρε Ελευθεριά.

Στα χρώματα της Ελλάδας εμβληματικά κτίρια ανά τον κόσμο

Στα γαλανόλευκα, προς τιμήν της Ελλάδας, ντύθηκαν πολλά εμβληματικά κτίρια ανά τον κόσμο, όπως η Όπερα του Σίδνει και το δημαρχείο της πόλης. Πάνω από 50 πόλεις ανά τον κόσμο τίμησαν τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Στις πόλεις συγκαταλέγονται μέρη συνδεδεμένα με την Ελληνική Επανάσταση, όπως η Οδησσός, όπου ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρία, αλλά και πόλεις που δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη όπως το Τελ Αβίβ.

Η επιλογή των κτιρίων επίσης διαφέρει από πόλη σε πόλη. Στα Ιεροσόλυμα φωταγωγήθηκε η Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, η αρχαιότερη Μονή του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Επίσης, πολλές πόλεις τίμησαν την Ελλάδα φωτίζοντας τα δημαρχεία τους, με ίσως πιο σημαδιακά εκείνα των Βρυξελλών στην Grand Place και του Παρισιού στις όχθες του Σηκουάνα.

Τη χώρα μας και την επέτειό της τιμά και η Google με ένα ειδικό επετειακό doodle. Στο doodle σε κεντρικό πλάνο βρίσκεται η ελληνική σημαία που κυμαρίζει γύρω από τις δάφνες, ενώ από κάτω υπάρχει ο αριθμός 200 παραπέμποντας στα χρόνια που έχουν περάσει από την Επανάσταση του 1821.









