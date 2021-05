Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός-σοκ στο Open της Μαδρίτης

Με εμφανή σημάδια κόπωσης από την “τιτανομαχία” με τον Ναδάλ, ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε στον 3ο γύρο του τουρνουά.

Ερχόμενος με νωπές τις δάφνες από την κατάκτηση του τίτλου στο Μόντε Κάρλο και την ήττα στις λεπτομέρειες από τον Ράφα Ναδάλ στο συγκλονιστικό τελικό της Βαρκελώνης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης) ηττήθηκε στα δύο σετ (7-6/4, 6-4) από τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ.

Να σημειωθεί πως ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε τους αγώνες του στην ισπανική πρωτεύουσα χθες από το β΄ γύρο, αποκλείοντας εύκολα τον Γάλλο Μπενουά Περ με 2-0 σετ.

