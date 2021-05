Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: συνεχίζονται οι έρευνες για τους δράστες (βίντεο)

Φως στην άγρια δολοφονία της Καρολάιν μπροστά στα μάτια της κορούλα της προσπαθεί να ρίξει η αστυνομία.

Το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και τα δεδομένα από την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, εξετάζουν τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών, για να εξιχνιάσουν την δολοφονία της Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά.

Μέσα από τις εικόνες, που έχουν στη διάθεσή τους, προσπαθούν να αποκλείσουν όλα τα οχήματα και τα άτομα, τα οποία δικαιολογημένα βρίσκονται στην περιοχή την επίμαχη ώρα της ληστείας στα Γλυκά Νερά σε μία προσπάθεια να φθάσουν στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, αλλά και να διαπιστώσουν εάν υπήρχε και άτομο με τον ρόλο του τσιλιαδόρου.

Με τη μέθοδο του αποκλεισμού θα προσπαθήσουν να βρουν και ποιους αριθμούς κινητών τηλεφώνων χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους, όλα τα τηλέφωνα που εξέπεμψαν την επίμαχη ώρα στα Γλυκά Νερά και θα πρέπει να βρουν εάν και ποιο είναι ύποπτο.

Δεν είναι δεδομένο ότι χρησιμοποίησαν κινητό τηλέφωνο. Εάν το έκαναν, μπορεί να είναι από τα λεγόμενα «επιχειρησιακά». Μίας χρήσεως, δηλαδή, το οποίο μετά τη ληστεία και ανθρωποκτονία να το πέταξαν. Ευελπιστούμε να έχουν κάνει κάποιο λάθος και να το εντοπίσουμε. Είναι μία διαδικασία, όμως, που παίρνει χρόνο.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντόπισαν κάποιο αποτύπωμα ή δείγμα DNA, που να ταυτίζεται με υλικό από κάποιον σεσημασμένο κακοποιό. Υπάρχουν «ορφανά» υλικά, τα οποία θα χρησιμεύσουν ενδεχόμενα στην πορεία της έρευνας, στον αποκλεισμό υπόπτων.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 33χρονος πιλότος κατάφερε κάποια στιγμή να διακρίνει κάποια χαρακτηριστικά ενός από τους δράστες, με τους αστυνομικούς να έχουν φτιάξει ένα πρόχειρο σκίτσο του ενός εκ των κακοποιών. Αυτές οι πληροφορίες όμως δεν επιβεβαιώνονται επίσημα από τις αστυνομικές αρχές.

