Κορονοϊός - Φον Ντερ Λάιεν: Νέο ορόσημο για τους εμβολιασμούς

Ο μισός ενήλικος πληθυσμός της ΕΕ θα έχει λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.



Την πρώτη δόση του εμβολίου θα έχει λάβει ο μισός ενήλικος πληθυσμός της ΕΕ μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ανέφερε με ανάρτησή της η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Σημειώσαμε σταθερή πρόοδο στον εμβολιασμό στην ΕΕ: παραδόθηκαν 300 εκατομμύρια δόσεις. 245 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Το 46% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση. Αυτή την εβδομάδα θα φτάσουμε σε ένα νέο ορόσημο: οι μισοί ενήλικες της ΕΕ θα έχουν λάβει την πρώτη δόση τους», σημείωσε η κ. Φον Ντερ Λάιεν.

Η ανάρτηση της Προέδρου της Κομισιόν:

