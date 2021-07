Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 - Σοφία Βάγια: Η “πρώτη των πρώτων” και το μήνυμά της για τον εμβολιασμό

Το “ευχαριστώ” στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την πρόσκληση στο Προεδρικό Μέγαρο και το μήνυμα που έστειλε στους συνομηλίκους της.

«Η Παιδεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Δημοκρατία, και το γεγονός ότι κατάφερα να αριστεύσω σε μια δύσκολη χρονιά, μάλλον συγκίνησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για το λόγο αυτό θεωρώ ότι μου έστειλε πρόσκληση για την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας».

Αυτό τόνισε στο “Πρώτο Πρόγραμμα” 91,6 και 105,8, η Σοφία Βάγια, η “πρώτη των πρώτων”, η οποία με τα 19.866 μόρια που συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, σημείωσε μια από τις καλύτερες βαθμολογίες όλων των εποχών.

«Την ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Πραγματικά είναι μια μεγάλη τιμή, είμαι πολύ συγκινημένη. Αρχικά δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ήμουν σαστισμένη όταν το άκουσα. Ακύρωσα και τις διακοπές μου γιατί αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν την έχει ο καθένας και δεν θα την έχω ξανά στη ζωή μου. Είναι κάτι το μοναδικό», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, επικοινώνησαν μαζί της μέσω Instagram από το Γραφείο Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας και ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία.

«Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μόνο για την τιμή να βρεθώ σε μια τέτοια δεξίωση, αλλά και για όλη την εμπιστοσύνη που ενέπνευσε η ίδια σε εμένα και στους γονείς μου, διότι διαφορετικά αυτές τις ημέρες θα έκλεινα τα εισιτήρια μου για το εξωτερικό. Η εμπιστοσύνη ήταν αυτή που με κράτησε εδώ», σημείωσε η ίδια.

Η Σοφία Βάγια εκτίμησε ότι «η Δημοκρατία μας έχει ορισμένες δυσλειτουργίες στη λειτουργία των θεσμών, στη Διαφάνεια και στην πρόσβαση που έχουν οι πολίτες στις πληροφορίες, αλλά σίγουρα υπάρχει μεγάλη πρόοδος την τελευταία δεκαετία σε σχέση με το παρελθόν». Επεσήμανε, δε, ότι οι δυσλειτουργίες υπάρχουν ανεξάρτητα από τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας. «Δεν θεωρώ ότι αυτά ανέστειλαν τις ελευθερίες των πολιτών. Ίσα-ίσα έπρεπε να εφαρμοστούν, προκειμένου όλοι να μπορέσουμε να βγούμε αλώβητοι. Προφανώς θα κάποιο διάστημα έπρεπε να αναστείλουμε δικαιώματα και ελευθερίες, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα πλήγμα στη Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Η “πρώτη των πρώτων” υπογράμμισε ότι το εμβόλιο είναι ένα μέσο να βγούμε από την υγειονομική κρίση που είναι δύσκολη για όλους. Αναφορικά με τη συζήτηση για τους εμβολιασμούς, η ίδια διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει πίεση, αλλά μια έλλογη προτροπή από την Κυβέρνηση. Προέτρεψε τους συνομήλικούς της να εμβολιαστούν, λέγοντας ότι η ίδια έχει ήδη κάνει την πρώτη δόση. «Καταλαβαίνω την αγωνία και το φόβο και το άγχος των νέων», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση αποτελεί προσωπική επιλογή του καθενός και δεν μπορεί να την επιβάλει κανείς.

Η νεαρή παραδέχθηκε ότι δεν περίμενε ότι θα συγκεντρώσει 19,9 στις εξετάσεις. «Ήρθε μετά από προσπάθεια πολλών ετών, από το Δημοτικό. Από το Γυμνάσιο και το Λύκειο προσπαθούσα να οργανώσω το διάβασμά μου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να βρω ποιοι μηχανισμοί με βοηθούν να είμαι πιο αποτελεσματική», ανέφερε.

Τόνισε ότι δεν υπάρχει γενική “συνταγή” και “φόρμουλα”, αλλά ο κάθε μαθητής λειτουργεί με τον τρόπο που θεωρεί ότι θα γίνει πιο αποδοτικός.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες - κυρίως ψυχολογικές - που αντιμετώπισε κατά το διάβασμα μέσα στην καραντίνα. «Μου έδινε την εντύπωση μιας αδράνειας, αλλά σίγουρα είχα περισσότερο χρόνο να ξεκουραστώ», υπογράμμισε. Τέλος, η κοπέλα ευχαρίστησε τους γονείς της για τη στήριξη και τη βοήθεια που της παρείχαν όλα τα χρόνια της προετοιμασίας της.

Πηγή: ertnews.gr

