Επίθεση με βιτριόλι: η “φίλη” της κατηγορούμενης κάνει αποκαλύψεις στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει η γυναίκα που φέρεται να είναι βοηθός της γυναίκας που επιτέθηκε στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Πως και πότε γνωρίστηκαν, τι συζητούσαν για το θύμα της επίθεσης.

H γυναίκα, φίλη της κατηγορουμένης, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι, μιλά αποκλειστικά στην Κέλλυ Χεινοπώρου.

«Δεν έχω καμία εμπλοκή» θα πει ξεκαθαρίζοντας ότι γνώριζε την κατηγορουμένη ως πελάτισσα.

Γνωρίστηκαν πριν από λίγα χρόνια, όταν η κατηγορουμένη επισκέφτηκε την επιχείρησή της στα νότια προάστια, για να περιποιηθεί τα νύχια της. Έκαναν παρέα, συχνά συζητούσαν χωρίς όμως να γνωρίζει τα φρικτά σχεδιά της πελάτισσάς της. Σήμερα, σοκαρισμένη και ταλαιπωρημένη όπως λέει από τις διαρροές και τα σενάρια περί συνέργειας, μέσω του ΑΝΤ1 δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση της φρικτής επίθεσης με βιτριόλι.



Η φερόμενη ως φίλη της κατηγορουμένης, λίγο καιρό αφού συνελήφθη η δράστης, κλήθηκε από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να ελέγξουν την σχέση των δυο γυναικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες στα δυο κινητά της συγκεκριμένης γυναίκας έχουν βρεθεί κλήσεις από την κατηγορουμένη πριν και μετά την επίθεση, ενώ ο τότε συντροφός της και φίλος της κατηγορουμένης μέσω του δικηγόρου του έχει παραδεχθεί ότι γνώριζε κάποια από τα σχέδια της Έφης, του είχε ζητηθεί να παρακολουθήσει την Ιωάννα, καθώς και να βοηθήσει στην αναζήτηση θειικού οξέως.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της Ιώαννας έχουν ήδη κάνει γνωστή την προθεσή τους να ζητούν από την έδρα να καλέσει τα δυο αυτά πρόσπωα κλειδιά που ενδεχομένως ρίξουν φως στην συγκλονιστική αυτή υποθεση…

