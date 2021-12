Κοινωνία

Γιαννάκος - “VIP ΜΕΘ”: Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών οι καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ.



Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου περί κλειστών ΜΕΘ για ενδεχόμενη νοσηλεία VIP προσώπων.



Με παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου οι επίμαχες καταγγελίες εντάσσονται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται εδώ και καιρό από τις εισαγγελικές αρχές με αφορμή καταγγελίες για θα θανάτους ασθενών εκτός ΜΕΘ.



Σε αυτή τη δικογραφία που βρίσκεται ανοιχτή προς διερεύνηση όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας εντάσσονται και οι πρόσφατες καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ ,προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί η αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος.

Ο Γ. Γιαννακός ισχυρίστηκε ότι από τις 647 κλινικές ΜΕΘ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα για ασθενείς με κορονοϊό, οι 47 κρατούνται κενές με σκοπό να διατεθούν, εφόσον χρειαστεί, σε επιφανείς ασθενείς, την ίδια ώρα που, όπως ο ίδιος υποστήριξε, 114 ασθενείς έχουν διασωληνωθεί εκτός ΜΕΘ.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο επίδομα σε υγειονομικούς: Ποιοι το δικαιούνται, πότε θα καταβληθεί

Κορωπί - ΕΛΤΑ: ομηρία σε απόπειρα ληστείας (βίντεο ντοκουμέντο)

Ο Κομήτης Λέοναρντ πλησιάζει τη Γη - Πότε θα είναι ορατός στον ουρανό