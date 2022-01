Κοινωνία

Κορονοϊός: θετικός ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Ο κ. Χρυσόστομος νοσεί με κορονοϊό, όταν τριπλά εμβολιασμένος και όπως ανακοινώθηκε έχει ήδη τεθεί σε καραντίνα.

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος τηρούσε τα μέτρα ατομικής προστασίας, είχε φροντίσει να εμβολιαστεί, όμως ο κορονοϊός χτύπησε και τη δική του πόρτα. Στενοί του συνεργάτες, όπως και ο ίδιος, εμφανίζονται αισιόδοξοι για την κατάσταση της υγείας του.

Στο πλαίσιο του τακτικού προληπτικού ελέγχου με rapid test, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος βρέθηκε θετικός στον Covid-19.

Ο Μητροπολίτης θα παραμείνει σε καραντίνα πέντε ημερών στην οικία του. Ως εκ τούτου, αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες υποχρεώσεις του.

Ο Μητροπολίτης έχει εμβολιαστεί και με τις τρεις δόσεις του εμβολίου και είναι ασυμπτωματικός.

Σήμερα έγινε γνωστό πως και ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Μεσσηνίας, Αντώνης Σαμαράς, νοσεί με κορονοϊό.

