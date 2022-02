Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν συμμαθητές και καθηγητές του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 φιλόλογος στο ΓΕΛ Βέροιας, για το ήθος του παιδιού και την έφεση του στον διάλογο. Ανατριχίλα από το μήνυμα των φίλων του και των εκπαιδευτικών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η φιλόλογος Μαρία Μπαράκου, καθηγήτρια στο 2ο ΓΕΛ Βέροιας, που στα τελευταία δύο χρόνια φοίτησης του στο σχολείο, ήταν μια από τις καθηγήτριες του άτυχου Άλκη, που δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη, η φιλόλογος είπε πως πρόκειται για μια τραγωδία που όλοι οι καθηγητές την βιώνουν πρώτα ως γονείς.

Αναφερόμενη στον 19χρονο είπε πως «ήταν εξαιρετικό παιδί, ευγενικό… Ήταν δημοφιλής, καλοπροαίρετος, με περήφανο παράστημα και ήταν φίλαθλος».

Η φιλόλογος τόνισε πως «συμμετείχε στην Ομάδα Επιχειρηματολογίας, όπου λύνονται τα πάντα μέσα από τον διάλογο... αυτό λέει πολλά».

Σχετικά με το περιστατικό της δολοφονίας είναι πως «είναι βία, ωμή βία, το συζητήσαμε πάλι. Τα παιδιά το βίωσαν έντονα γιατί χτυπήθηκε ένας φίλος τους. Κατακλυζόμαστε από πολλά είδη βίας, τα παιδιά μας κατακλύζονται από παντού, είμαι μάνα και φοβάμαι για το παιδί μου, όπως ο κάθε γονιός φοβάται για τους γονείς του».

Το «αντίο στον Άλκη» από μαθητές και καθηγητές του 2ου ΓΕΛ Βέροιας

Σε κοινό μήνυμα τους, όπως αναφέρει ο ιστότοπος inveria.gr ο Σύλλογος Καθηγητών και οι μαθητές και μαθήτριες του 2ου ΓΕΛ Βέροιας, αναφέρουν τα εξής:

«Περήφανο παράστημα, θάρρος γνώμης, ευγένεια τρόπων, σπινθηροβόλο βλέμμα, φιλομάθεια, πολυπραγμοσύνη, καλοπροαίρετη διάθεση, φίλαθλο πνεύμα, αστείρευτο γέλιο! Αυτός ήταν ο Άλκης που γνωρίσαμε τα δύο τελευταία χρόνια της μαθητικής του πορείας στο 2ο ΓΕΛ Βέροιας.

Τον αποχαιρετήσαμε φοιτητή αλλά σήμερα συγκλονισμένοι όλοι, καθηγητές, μαθητές, απόφοιτοι – συμμαθητές του θρηνούμε το χαμό αυτού του γελαστού και ευγενικού παιδιού, που τόσο βίαια και άδικα κόπηκε το νήμα της ζωής του, ως θύματος τυφλής οπαδικής βίας.

Στην οικογένεια του εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον ανείπωτο πόνο που βιώνει.

Ο Άλκης δε ζει δίπλα μας πια… αλλά ζει μέσα στις καρδιές μας!!!

Ας αποτελέσει ο άδικος θάνατος αυτού του νέου παιδιού αφορμή για περισυλλογή και ενδοσκόπηση όλων μας, απλών πολιτών και Πολιτείας κι ας γίνει μια ουσιαστική αρχή για υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε φαινομένου βίας».





Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Χρήστος Σαρτζετάκης

Μητέρα χτύπησε το δύο μηνών βρέφος της και τηλεφώνησε για βοήθεια

Βορίδης για εκλογές: είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή (βίντεο)