Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Να προετοιμαστούμε για παρατεταμένη αστάθεια

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ποσοστά πληθωρισμού τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί εδώ και 40 χρόνια», τόνισε ο πρωθυπουργός στέλνοντας παράλληλα μήνυμα μηδενικής ανοχής στην αισχροκέρδεια

«Από τότε που συναντηθήκαμε τελευταία φορά, κυρία Πρόεδρε, μεσολάβησαν πολλά, δυστυχώς εξαιρετικά δυσάρεστα στο μέτωπο των εξελίξεων της Ουκρανίας ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αισιοδοξία για το τέλος των εχθροπραξιών και θα πρέπει ενδεχομένως να προσαρμοστούμε όλοι για μία περίοδο παρατεταμένης αβεβαιότητας και αστάθειας. Οι επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα είναι ήδη ορατές σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον κόσμο θα έλεγα. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ποσοστά πληθωρισμού τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί εδώ και 40 χρόνια. Η γενεσιουργός αιτία της κρίσης όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές είναι πρωτίστως η άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου που συμπαρασύρει δυστυχώς και τις τιμές του ηλεκτρισμού», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με την Πρόεδρο Κατερίνα Σακελλαροπούλου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες στη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είχα την ευκαιρία σχετικά πρόσφατα να εξαγγείλω ένα νέο μέτρο πρόσθετων παροχών, υποστήριξης στους λογαριασμούς του ρεύματος, στήριξης των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας με ένα έκτακτο επίδομα το οποίο θα δοθεί εντός του Απριλίου ύψους 200 ευρώ, και μια σειρά από παρεμβάσεις που αφορούν τα καύσιμα, τον πρωτογενή τομέα, όπου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες αυξήσεις και στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές και πρέπει να στηρίξουμε σε αυτή τη φάση την ελληνική κτηνοτροφία. Και βέβαια από την 1η Μαΐου θα έχουμε και μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού όπως έχω δεσμευθεί, θα κάνουμε τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις πριν το τέλος του μήνα, προφανώς όταν θα έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις προτάσεις των ειδικών αλλά και φυσικά το ύψος του πληθωρισμού το οποίο θα πρέπει και αυτό να συνυπολογιστεί σε αυτήν την απόφαση την οποία θα λάβουμε», επισήμανε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Ταυτόχρονα, κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη στην ελληνική αγορά διότι πολλά ακούγονται, η αγορά λειτουργεί καλά, όμως θα είμαστε αμείλικτοι απέναντι σε οποιοδήποτε φαινόμενο αισχροκέρδειας. Θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητα του νόμου, επιβάλλονται ήδη πρόστιμα πολύ υψηλά σε όσους βλέπουνε σε αυτή την κρίση μία ευκαιρία για πρόσκαιρο πλουτισμό, αυτά τα φαινόμενα δεν θα γίνουν ανεκτά, όλοι θα βάλουμε πλάτη, το κράτος, οι πολίτες ήδη δοκιμάζεται το διαθέσιμο εισόδημά τους, έχω πλήρη αίσθηση ότι αυτή η κρίση μάς χτύπησε σε μια περίοδο που δυστυχώς οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί. Και το μυαλό μας είναι πρώτα και πάνω από όλα στους χαμηλόμισθους, στους χαμηλοσυνταξιούχους, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο νοίκι, που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τουλάχιστον την ασφάλεια της ατομικής ιδιοκτησίας, αυτούς πρέπει να στηρίξουμε. Αλλά, πλάτη πρέπει να βάλουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στηριχθεί πολύ από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και γι'αυτό και προσδιόρισα με απόλυτη σαφήνεια ότι τα όποια υπερκέρδη υπάρχουν από την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει ουσιαστικά να επιστραφούν στους πολίτες μέσω μιας έκτακτης φορολόγησης ύψους 90%. Αναμένουμε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οποία είναι και η μόνη που γνωρίζει πλήρως τη λειτουργία της αγοράς τις προτάσεις και τις εισηγήσεις της εντός του επόμενου μήνα».

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Τέλος να σας πω ότι αυτή η συζήτηση ξαναφέρνει στο τραπέζι την αναγκαιότητα της ενεργειακής μετάβασης. Η φθηνότερη μορφή ενέργειας αυτή τη στιγμή είναι η ”πράσινη” ενέργεια, η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και τη θάλασσα, και θα πρέπει να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο μεγάλης κλίμακας αλλά και μικρότερης κλίμακας. Οι επιχειρήσεις μπορεί ενδεχομένως να τοποθετούν φωτοβολταϊκά, να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες, και αυτό θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και παρακάμπτοντας, τολμώ να πω σαρώνοντας, τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια. Και εξίσου μεγάλη έμφαση φυσικά θα πρέπει να δοθεί και στη φθηνότερη μορφή ενέργειας από όλες, που είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ, και αναφέρομαι στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Το μέλημά μας θα πρέπει να είναι το πώς θα μειώσουμε την αύξηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και γι' αυτό και πρωτοβουλίες όπως τα προγράμματα του ”εξοικονομώ”, της αντικατάστασης των κλιματιστικών, νομίζω ότι στην παρούσα συγκυρία έχουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο, τη δικιά τους ξεχωριστή θέση».

Ο κ. Μητσοτάκης καταλήγοντας συμπλήρωσε: «Η κυβέρνηση θα είναι κοντά στους πολίτες όπως ήταν καθόλη τη διάρκεια των δυσκολιών που μας προέκυψαν και δεν ήταν λίγες. Και βέβαια πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι όπως το κάναμε και στην πανδημία -παρά τις προτροπές τότε της αντιπολίτευσης να τα δώσουμε όλα σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή- πρέπει να κρατάμε δυνάμεις, κρατάμε εφεδρείες γιατί δεν γνωρίζουμε πολύ απλά πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Το μόνο, το πολύ ενθαρρυντικό, για να κλείσω με μια θετική είδηση, είναι ότι φαίνεται πως ο τουρισμός μας θα πάει πολύ καλά, δεν φαίνεται να επηρεαζόμαστε ιδιαίτερα από τις εξελίξεις και είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μία καλή τουριστική περίοδο χωρίς τους περιορισμούς της πανδημίας που δυστυχώς μας κράτησαν πίσω τα τελευταία δύο χρόνια».

Κ.Σακελλαροπούλου: Πρέπει να επικρατήσει η αλληλεγγύη γιατί έρχονται δύσκολες μέρες

«Κύριε πρόεδρε δυστυχώς η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πέρα από τις τραγικές συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης που δημιούργησε, ένας λαός ξαφνικά μετατρέπεται σε προσφυγικός -τέσσερα, πέντε εκατομμύρια ήδη έχουν μετακινηθεί- φέρνει επίσης τις συνέπειες στην οικονομική κρίση και ακριβώς μέσω της ενεργειακής κρίσης», είπε παίρνοντας το λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Εκεί πολύ σωστά λέτε -και είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και στις συζητήσεις που έκανα στη Πορτογαλία-, πρέπει να βρεθεί λύση ιδίως στο επίπεδο της ΕΕ. Ο ενεργειακός εφοδιασμός είναι, ας το δούμε ως μια ευκαιρία να αυτονομηθούν τα κράτη μέλη ή να απεξαρτηθούν ακόμη περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, πολύ σωστά θα χρησιμοποιήσετε -όσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε- τα εργαλεία που υπάρχουν ώστε να ενισχυθούν κυρίως οι ευάλωτοι, διότι αυτοί καλούνται να πληρώσουν πάντα το μεγαλύτερο τίμημα, και φυσικά ο παραγωγικός τομέας. Η αλληλεγγύη εδώ πρέπει να επικρατήσει με όποιο τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε γιατί έρχονται δύσκολες μέρες, αλλά μακάρι να μπορέσουμε να τις διαχειριστούμε όλοι με τον καλύτερο τρόπο», πρόσθεσε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

