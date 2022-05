Κοινωνία

“Το Πρωινό”: η Πισπιρίγκου, το εξώδικο και η ανάρτηση του Δασκαλάκη για την Τζωρτζίνα

Οι απαντήσεις του συνηγόρου της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου για τις φαρμακευτικές ουσίες, ο θυμός του Μάνου Δασκαλάκη για το εξώδικο και η ανάρτηση για την άτυχη Τζωρτζίνα.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να μας οδηγεί στην λύση του μυστηρίου σχετικά με την κεταμίνη», δήλωσε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθων Παπαδόπουλος, αφού την επισκέφθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού, το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ σχετικά με τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο για μια σειρά από φαρμακευτικές ουσίες από την πλευρά της μητέρας των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα, απάντησε πως «όλες οι αναζητήσεις αφορούν φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί στο παιδί».

Εν τω μεταξύ, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, σύμφωνα με πληροφορίες της Κέλλυς Χεινοπώρου, ο Μάνος Δασκαλάκης εμφανίζεται ενοχλημένος και θυμωμένος για το εξώδικο που του έστειλε η Ρούλα Πισπιρίγκου και εξετάζει τον τρόπου θα αντιδράσει σε αυτό, χωρίς να αποκλείεται να απαντήσει κι εκείνος με εξώδικο μέσα στις επόμενες ημέρες, αν όχι ώρες.

Ακόμη, στην εκπομπή προβλήθηκε απόσπασμα από συνέντευξη του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, ο οποίος προκάλεσε αίσθηση λέγοντας πως «σε αντίθεση με συγγενείς της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο Μάνος Δασκαλάκης ποτέ δεν με εμπόδισε να κάνω την έρευνα μου».

Ο δημοσιογράφος, που έχει κάνει μια σειρά από αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση, σημείωσε δε πως «μου έσπασαν το αυτοκίνητο και μου πήραν την τσάντα μου, όμως δεν πήραν ένα τσαντάκι που ήταν ακριβώς δίπλα».

Ιδιαίτερη εντύπωση και σχόλια από τους συμμετέχοντες στο πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» προκάλεσε και η προβολή για πρώτη φορά στην τηλεόραση, μιας παλιάς ανάρτησης του Μάνου Δασκαλάκη.

Σε αυτήν την ανάρτηση του Μάνου Δασκαλάκη για την «χειρότερη χρονιά της ζωής» του με την Ρούλα Πισπιρίγκου, αναφέρεται στην γιορτή της Τζωρτζίνας και στις χαρές που του έχει δώσει από την γέννηση της η πρωτότοκη κόρη του, η οποία εκείνο το διάστημα ήδη είχε χάσει τις δύο αδελφές της και πλέον ήταν τετραπληγική.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

