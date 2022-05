Αθλητικά

Κορακάκη: 7η στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού

Ακόμη μία αξιόλογη παρουσία, πρόσθεσε στην καριέρα της, η Αννα Κορακάκη. Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης της σκοποβολής, κατετάγη στην έβδομη θέση στον τελικό 10 μέτρων με αεροβόλο πιστόλι, του παγκοσμίου κυπέλλου, που φιλοξενείται στο Μπακού

Λίγες ημέρες αφού αποκάλυψε το μαρτύριο που έζησε επί σειρά ετών, διάστημα στο οποίο παρακολουθείτο μονίμως από έναν εμμονικό «θαυμαστή» της, η Κορακάκη, αγωνίσθηκε σ΄ αυτήν την αναμέτρηση κορυφαίου επιπέδου και κατάφερε να διακριθεί.

Η Κορακάκη προκρίθηκε πρώτη στον τελικό και ολοκλήρωσε τον αγώνα, καταλαμβάνοντυας την έβδομη θέση, με 145,7 βαθμούς.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, θα συνεχίσει την παρουσία της στο Μπακού, καθώς αύριο (30/05), θα αγωνισθούν με τον αδελφό της, Διονύση, στο μεικτό των 10 μέτρων.

Το χρυσό μετάλλιο, κατέκτησε η Πολωνή, Κλαούντια Μπρες, το αργυρό η Γαλλίδα, Καμίλ Γεντρεζέφσκι και το χάλκινο, η Αντοανέτα Κοσταντίνοβα από την Βουλγαρία.

