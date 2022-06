Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν λαμαρίνα και τραυμάτισαν στο κεφάλι πεζό (εικόνες)

Λαμαρίνα από την περίφραξη του εργοταξίου του Μετρό ξεκόλλησε και χτύπησε στο κεφάλι πεζό, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος αιμόφυρτος.

Ένα σοκαριστικό ατύχημα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι στην Θεσσαλονίκη.

Στο κεφάλι τραυματίστηκε ένας 63χρονος, έπειτα από λαμαρίνα που «έφυγε» από τη θέση της, εξαιτίας των ανέμων που ξέσπασαν το απόγευμα στην Καλαμαριά .

Σύμφωνα με το GRTimes.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 18:00 μ.μ. στη συμβολή των οδών Αδριανουπόλεως με Μητροπολίτη Κυδωνιών, όταν ένας 63χρονος διέσχιζε το πεζοδρόμιο και ξαφνικά μία λαμαρίνα από την περίφραξη του εργοταξίου του Μετρό ξεκόλλησε και τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος αιμόφυρτος.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για να νοσηλευτεί.

