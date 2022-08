Κόσμος

Ιαπωνία – κηδεία Σίνζο Άμπε: 1,83 εκ. δολάρια το κόστος της δημόσιας τελετής

Ο Άμπε δολοφονήθηκε στη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας του στις 8 Ιουλίου.

Η Ιαπωνία θα ξοδέψει περίπου 1,83 εκατομμύρια δολάρια για την επίσημη δημόσια τελετή της κηδείας στη μνήμη του δολοφονημένου πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Σουνίτσι Σουζούκι.

Ο Άμπε δολοφονήθηκε στη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας του στις 8 Ιουλίου και παρά το γεγονός ότι η κηδεία του έγινε αμέσως μετά, η Ιαπωνία αποφάσισε να πραγματοποιηθεί μία επίσημη δημόσια τελετή στη μνήμη του στις 27 Σεπτεμβρίου, στο στάδιο Nippon Budokan στο Τόκιο.

