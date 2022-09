Οικονομία

Ναυπηγεία Ελευσίνας - Μητσοτάκης: Εξασφαλίσαμε θέσεις εργασίας και επενδύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, μετά την ψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την εξυγίανσή τους.

Κρίσιμο πυλώνα για την Εθνική Αμυντική Βιομηχανία με εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας αποτελούν πλέον τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, τα οποία επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έπειτα από την ψήφιση την Τετάρτη στη Βουλή του νομοσχεδίου για την εξυγίανσή τους.



«Είναι πράγματι σήμερα μία πολύ σημαντική, μία σπουδαία στιγμή για τα Ναυπηγεία της Ελευσίνος και θέλω να ξεκινήσω, ευχαριστώντας όλους όσοι εργάστηκαν για να μπορέσει να ψηφιστεί αυτός ο πολύ σημαντικός νόμος, έτσι ώστε σήμερα το μέλλον των Ναυπηγείων Ελευσίνος, το μέλλον όλων των εργαζόμενων στα Ναυπηγεία Ελευσίνος, το μέλλον όσων θα βρουν δουλειά στα Ναυπηγεία Ελευσίνος να είναι πολύ πιο αισιόδοξο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους εργαζόμενους στα ναυπηγεία, οι οποίοι του απάντησαν χαρακτηριστικά «600 οικογένειες σώσατε».



«Είμαστε σήμερα εδώ, πολιτεία, επενδυτής και εργαζόμενοι, να γιορτάσουμε μια σπουδαία μέρα για τα Ναυπηγεία Ελευσίνος. Αυτό το οποίο πετύχαμε είναι να εξασφαλίσουμε όλες τις θέσεις εργασίας, να λάβετε πίσω όλα τα δεδουλευμένα, να φέρουμε σχεδόν 200 εκατομμύρια σε επενδύσεις στο Ναυπηγείο. Και να μπορέσουμε να επαναλάβουμε εδώ, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, αυτό το οποίο είχα την ευκαιρία να δω να γίνεται στη Σύρο. Όπου πριν από τέσσερα χρόνια το Ναυπηγείο είχε την εικόνα ενός βομβαρδισμένου τοπίου, σήμερα όμως, αν το επισκεφθείτε, είναι ένα ζωντανό Ναυπηγείο, με πλοία τα οποία περιμένουν να επισκευαστούν, με ικανοποιημένους εργαζόμενους και κυρίως ικανοποιημένους πελάτες. Γιατί κάποιοι στέλνουν τα πλοία τους στη Σύρο για επισκευή και είναι αδιανόητο, ήταν πάντα αδιανόητο για μένα, πως είναι δυνατόν μια χώρα η οποία έχει τον μεγαλύτερο στόλο στην εμπορική ναυτιλία παγκοσμίως να μην μπορεί να επισκευάζει τα πλοία της στην Ελλάδα. Αυτό αλλάζει και θα αλλάξει και εδώ στην Ελευσίνα», πρόσθεσε ο κ. Πρωθυπουργός.



"Εγώ προσωπικά και η κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας"



«Θα έρθουν πολλοί καινούργιοι πελάτες, μην έχετε καμία αμφιβολία γι΄ αυτό. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πολύ σημαντικές συνεργασίες με μεγάλα ξένα ναυπηγεία. Και ναι βεβαίως, υπάρχουν και προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού τα οποία δρομολογούνται και τα οποία θέλουμε, τα πλοία αυτά να μπορούν να χτιστούν στην Ελλάδα, όπως χτίστηκαν άλλα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, για τα οποία το Ναυτικό μας σήμερα είναι εξαιρετικά υπερήφανο. Κι εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που μιλάω με τους Ναυάρχους μας και μας λένε «να αυτό το πλοίο χτίστηκε στην Ελλάδα», τα αρματαγωγά μας παραδείγματος χάρη και είναι τόσο αξιόπλοα, που αποτελούν και σήμερα σημείο θαυμασμού από άλλα πολεμικά ναυτικά. Το ίδιο θα μπορέσουμε, φίλες και φίλοι, να ξανακάνουμε και εδώ στην Ελευσίνα. Το νερό μπήκε στο αυλάκι. Θέλω να γνωρίζετε ότι εγώ προσωπικά αλλά και η κυβέρνηση θα είμαστε κοντά σε αυτήν την συνεχιζόμενη προσπάθεια. Σας θέλω κι εσάς κοντά στο Ναυπηγείο. Γιατί ξέρω ότι πρώτα και πάνω απ΄ όλα αγαπάτε τη δουλειά σας και ξέρω ότι εδώ δεν είναι μόνο ένας μισθός, αλλά και μία αξιοπρέπεια, μία αίσθηση ότι συμμετέχετε σε μία μεγάλη προσπάθεια η οποία είναι ταυτισμένη με εσάς, ταυτισμένη με τη ζωή σας, ταυτισμένη με αυτόν τον τόπο, ταυτισμένη με την προκοπή των οικογένειών σας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.







Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων: μας χαρίσατε το μέλλον και τις ζωές μας



«Απαλλαχτήκαμε από το χθες και τα δεινά πριν δύο μέρες. Εσείς μας χαρίσατε το μέλλον και τις ζωές μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε όρεξη και πάθος να φτιάξουμε το Ναυπηγείο μας από την αρχή. Να επισκευάζουμε εκατοντάδες πλοία το χρόνο που ο νέος ιδιοκτήτης θα μας φέρνει. Να χτίσουμε τα νέα πλοία του Ελληνικού Ναυτικού στην ώρα τους, στον προϋπολογισμό που θα συμφωνήσουμε, στην αξεπέραστη ποιότητα και τεχνογνωσία που έχουμε ως εργαζόμενοι. Να τους κάνουμε να μας εμπιστευτούν ξανά. Να χτίσουμε πλοία άλλων χωρών, να αναδειχθούμε ως ναυπηγικός και τεχνολογικός κόμβος, με κεντρικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή προς όφελος της πατρίδας μας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Μας πιστέψατε, αυτό για εμάς τα λέει όλα. Κάνατε πράξη την δέσμευσή σας», ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νίκος Παπανικολάου.





Κρίσιμος πυλώνας για την Εθνική Αμυντική Βιομηχανία, με 2.000 θέσεις εργασίας



Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν, ότι η αναβίωση της Ναυπηγικής Βιομηχανίας της χώρας, μέσω της επανεκκίνησης, εξυγίανσης και αναβάθμισης των Ναυπηγείων Ελευσίνας θα ενισχύει σημαντικά τόσο την Οικονομία, όσο και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Η Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο επανεκκίνησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς περιλαμβάνει:



? Άμεση επένδυση 170 εκατ. Δολαρίων.

? Διασφάλιση όλων των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (600).

? Οφειλές & αποζημιώσεις ύψους 41 εκατ. ευρώ στους εργαζομένους.

? Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε 3 χρόνια. Με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων να ανέρχεται στους 2.000.

? Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) κατά τα επόμενα 25 έτη.

? Ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε εγχώριους προμηθευτές και την Ελληνική Βιομηχανία.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με βάση τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ο αμοιβαία επωφελής χαρακτήρας της Συμφωνίας και η αδιαμφισβήτητη ώθηση που θα δώσει στην απασχόληση και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται βιώσιμη λύση στο τεράστιο πρόβλημα των συσσωρευμένων οφειλών των Ναυπηγείων Ελευσίνας.



Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε την ΤΠΚ 7- Πυραυλάκατο «Βλαχάκος» η οποία κατασκευάζεται στα Ναυπηγεία και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες του πλοίου. Επισκέφθηκε, επίσης, τις νέες κλίνες και τις εγκαταστάσεις για την προκατασκευή τομών.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης και οι βουλευτές της ΝΔ Β’ Δυτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας, Ευάγγελος Λιάκος και Γιώργος Κώτσηρας. Παρών ήταν, επίσης, ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου.

"Πυρά" από το ΚΚΕ

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ αναφέρει:

«Το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας γύρισε την πλάτη στον κύριο Μητσοτάκη και τη φιέστα που έστησε, αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη, πως δεν περνάνε τα ψέμματα και η κυβερνητική κοροϊδία για το δήθεν “φιλεργατικό” χαρακτήρα του σχεδίου εξυγίανσης που ψήφισε η κυβέρνηση. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις να στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων για πληρωμή όλων των δεδουλευμένων, για διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων τους, για ένα Ναυπηγείο στην υπηρεσία των αναγκών του λαού και της χώρας.

Υ.Γ. Απ’ τις ευχαριστίες του κυρίου Μητσοτάκη δε θα έπρεπε να λείψει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού άλλωστε μαζί ψήφισαν το νόμο του Άδωνι Γεωργιάδη που μετατρέπει το Ναυπηγείο σε “ειδική οικονομική ζώνη”, διαγράφει μέρος των δεδουλευμένων, δε δεσμεύεται για την επαναπρόσληψη των εργαζομένων με τους ίδιους όρους και δικαιώματα, δίνει προκλητικά προνόμια στον επενδυτή.»

Ειδήσεις σήμερα:

Ακάρ: πτήση - πρόκληση με F-16 στο Αιγαίο (βίντεο)

Σφακιά: Έμεινε όλη νύχτα με λυγισμένα γόνατα για να μην πέσει σε γκρεμό

Κωνσταντία Δημογλίδου: Η νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας