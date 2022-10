Κοινωνία

Άγιοι Ισίδωροι - Λυκαβηττός: η γιορτή του “θαυματοποιού” ιερέα και η... δυσμενής μετάθεση

Η αμετάκλητη απόφαση του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου για τον ιερέα των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό.

Σάλος έχει προκληθεί εδώ και καιρό για τον ιερέα του Ιερού Ναού στον Λυκαβηττό, τους Αγιους Ισιδώρους.

Ο πάτερ Δημήτριος, που γιορτάζει σήμερα, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, για τον θαυματουργό Σταυρό που έχει στην κατοχή του με τις κατηγορίες ότι τον "εργαλειοποιεί". Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θεραπεύει διάφορες ασθένειες και πλήθος πιστών τον ακολουθεί.

Σήμερα, στην ονομαστική του εορτή, αρκετοί ήταν οι πιστοί που έσπευσαν στον ιερό ναό στο Λυκαβηττό όπου λειτουργεί και μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες του Εκκλησία Online, και Ιερείς από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ο ιερέας, ενώ η προθεσμία να μεταφερθεί σε άλλη εκκλησία, λήγει ο ιερέας μετά το κύρηγμά του ανέφερε ως θα μεταβή στην Κρήτη.

Λιγες μόλις ώρες νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, θα τον μεταθέσει σε άλλη μονή. Παρά τα όσα είπε από τον άμβωνα ο πατήρ Δημήτριος, ο Αρχιεπίσκοπος φαίνεται να είναι αμετάκλητος στην απόφασή του. Σύμφωνα με ληροφορίες, το ησυχαστήριο που θα μεταφερθεί η μοναστική κοινότητα υπό τον π. Δημήτριο είναι στο μετόχι της Αρχιεπισκοπής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που βρίσκεται στα όρια των Μητροπόλεων Γλυφάδας και Μεσογαίας.

Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος έχει ήδη συναντηθεί δύο φορές με τον ιερέα και τους νεαρούς ακολούθους του και τόσο ο ιερέας όσο και οι 16 μοναχοί που βρίσκονται δίπλα του, θα αποσυρθούν, ήρεμα από τον Ναό των Αγίων Ισιδώρων και στο νέο χώρο που θα τους φιλιξενεί, ττα πλαίσια θα είναι πολύ αυστηρά. Θα τους δοθεί φιλοξενία στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το οποίο, ωστόσο, είναι παλιό και δεν έχει τις απαραίτητες κτιριακές υποδομές για τη φιλοξενία τους, ενώ στο κτήμα που βρίσκεται κοντά σε ιδιωτικά σχολεία υπάρχουν δασικές εκτάσεις, γεγονός που θα αποτρέψει και τη συγκρότηση μιας μοναστικής κοινότητας.





